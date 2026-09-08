 
Общество

«Почту России» обеспечат антидроновыми ружьями

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Антидроновые ружья включены правительством России в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств, которыми обеспечиваются почтовые служащие.

Перечень, в который уже входят девятимиллиметровые пистолеты (в частности, для перевозчиков денежных средств), травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты, теперь расширен специальными техсредствами «противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам».

Оружие из перечня выдается по нормам, также определенным правительством. В зависимости от выполняемых задач - охраны почтамта, сопровождения денежных средств и некоторых других - устанавливается как характер оружия, так и нормы расхода патронов на успешное им овладение, пишет ТАСС.

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