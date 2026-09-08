«Гайд-парк»: Депутат Алексей Севастьянов о работе в округе №1 и о поддержке предпринимательства

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии – председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, депутат по одномандатному округу №1 Алексей Севастьянов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о работе в депутатском округе и о поддержке предпринимательства. Какие проблемы в 1-м округе сейчас самые острые, и что удается решать в первую очередь? Что изменилось за 5 лет в Завокзалье и иных территориях депутатского округа Алексея Севастьянова? Какие меры поддержки реально помогают «запустить» инициативы территориальных общественных самоуправлений? Какие личные наблюдения помогают гостю студии в депутатской работе и принятии решений, связанных с поддержкой предпринимательства? Какие «узкие места» в сфере поддержки бизнеса, по мнению Алексея Севастьянова, особенно заметны, и что можно сделать, чтобы их «расшить»?

Об этом и не только – в 12.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.