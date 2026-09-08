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Жителя Печорского округа оштрафовали на 1 тыс. рублей за публикацию нацистской символики во «ВКонтакте»

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Жителю деревни Новый Изборск Печорского муниципального округа Ларионову Печорский районный суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей за публичную демонстрацию нацистской символики на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд признал Ларионова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения и т.д.), и назначил ему административное наказание в виде штрафа без конфискации предмета административного правонарушения.

Суд установил, что Ларионов на своей личной странице в соцсети «Вконтакте», в свободном публичном доступе разместил графические изображения, содержащие символику-свастику, схожую до степени смешения с атрибутикой или символикой нацистской Германии.

В суде правонарушитель факты, изложенные в протоколе, подтвердил, вину признал, виновность не оспаривал.

При назначении наказания суд учел данные обстоятельства в качестве смягчающих административную ответственность, а также совершение административного правонарушения впервые.

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