Шесть псковичей представили свою область в арт-школах «Таврида.АРТ» в Краснодарском крае

Летняя школа «Кино и люди», объединившая молодых творцов со всей страны, прошла на площадке арт-кластера «Таврида.АРТ» в Краснодарском крае с 30 августа по 5 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», Псковскую область на мероприятии представили Константин Савельев, Ксения Спирина, Дарья Яковлева, Анна Попова, Кристина Евдокимова и Ксения Баринова.
Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»
В рамках школы работали несколько арт-школ по разным направлениям: «Студвесна.Исполняй» — для авторов-исполнителей, вокалистов и поэтов, «Студвесна.ВДвижении» — для танцоров и хореографов, «Студвесна.Арт» для дизайнеров, «Камера. Поход. Россия» — для режиссёров, операторов и монтажёров, а также арт-школа анимации.
Мероприятия арт-кластера «Таврида» включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и реализуются с 2015 года.