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Шесть псковичей представили свою область в арт-школах «Таврида.АРТ» в Краснодарском крае

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Летняя школа «Кино и люди», объединившая молодых творцов со всей страны, прошла на площадке арт-кластера «Таврида.АРТ» в Краснодарском крае с 30 августа по 5 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», Псковскую область на мероприятии представили Константин Савельев, Ксения Спирина, Дарья Яковлева, Анна Попова, Кристина Евдокимова и Ксения Баринова.

Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

В рамках школы работали несколько арт-школ по разным направлениям: «Студвесна.Исполняй» — для авторов-исполнителей, вокалистов и поэтов, «Студвесна.ВДвижении» — для танцоров и хореографов, «Студвесна.Арт» для дизайнеров, «Камера. Поход. Россия» — для режиссёров, операторов и монтажёров, а также арт-школа анимации.

«На "Тавриде" я была впервые, и для меня это стало настоящим погружением в творчество и новые возможности. По основной деятельности я больше графический дизайнер, но "Таврида" дала мне возможность окунуться в мир анимации. Особенно впечатлила работа экспертов из "Союзмультфильма" — нам буквально показали, как рождается мультфильм. После этого я посмотрела на анимацию совершенно по-другому и поняла, что хочу продолжать развиваться в этом направлении. В Псков я привезу новый навык — умение создавать мультфильмы», — поделилась впечатления о мероприятии участница из Псковской области Ксения Спирина.
 

Мероприятия арт-кластера «Таврида» включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и реализуются с 2015 года.

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