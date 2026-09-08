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Подарки школьникам из Островского района передали профсоюзы

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Молодёжный совет совместно с председателем областной организации профсоюза госучреждений Татьяной Победовой посетили Центр социального обслуживания Островского района (отделение социальной реабилитации несовершеннолетних) и передали детям подарки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«Для ребят, которые особенно нуждаются в поддержке, мы постарались создать небольшой праздник. Благодаря неравнодушию учреждений областного совета профсоюзов, Псковской швейной фабрике "Славянка" и коллегам из отраслевых профсоюзов удалось собрать полный набор будущего первоклассника и школьника! В коробках с подарками — всё самое нужное: канцелярские товары для творчества и учёбы, удобная школьная форма и, конечно, сладкие угощения, чтобы первый учебный день запомнился только приятными эмоциями», - сообщили в профсоюзах.

Также в облсовпрофе поблагодарили всех, кто принял участие в акции «Собери ребёнка в школу»: «Ваша забота — это добрый старт в новый учебный год для этих детей!»

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