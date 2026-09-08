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Торжественная выписка возобновлена в Псковском перинатальном центре

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В Псковском клиническом перинатальном центре обновили выписную комнату. После ремонта в медицинском учреждении возобновилась торжественная выписка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в перинатальном центре.

Видео: Псковский перинатальный центр

Отмечается, что основным цветом стал серый, а на стенах появился барельеф и теплый свет. На потолке создали встроенную подсветку. Двери сделали скрытыми, чтобы не перегружать первые фотографии с новорожденным лишними деталями. В отдельной комнате для молодых мам поставили столик и повесили зеркало.

Во время выписки цвет подсветки может меняться от синего к розовому цвету, в зависимости от пола малыша. А интерьер будет обыгрываться в зависимости от времени года.

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