Торжественная выписка возобновлена в Псковском перинатальном центре

В Псковском клиническом перинатальном центре обновили выписную комнату. После ремонта в медицинском учреждении возобновилась торжественная выписка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в перинатальном центре.

Видео: Псковский перинатальный центр

Отмечается, что основным цветом стал серый, а на стенах появился барельеф и теплый свет. На потолке создали встроенную подсветку. Двери сделали скрытыми, чтобы не перегружать первые фотографии с новорожденным лишними деталями. В отдельной комнате для молодых мам поставили столик и повесили зеркало.

Во время выписки цвет подсветки может меняться от синего к розовому цвету, в зависимости от пола малыша. А интерьер будет обыгрываться в зависимости от времени года.