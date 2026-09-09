Акселератор молодёжного актива «Самоуправление 60» стартует в восьми муниципалитетах Псковской области

В восьми муниципальных образованиях Псковской области, включая Псков и Великие Луки, стартует проект «Акселератор молодёжного актива "Самоуправление 60"», который поможет школьникам 8–11 классов освоить лидерские навыки и реализовать собственные инициативы на местах, об этом сообщила руководитель и координатор проекта Анастасия Николаева в эфире радио ПЛН FM (102.6).

В реализации инициативы участвует команда экспертов. Директор центра «Приоритет» Олеся Назарой и руководитель инициативы «Игры нашего двора "Айда с нами!"» Анастасия Хорошавкина выступят спикерами проекта.

По словам Анастасии Николаевой, программа охватывает несколько четких этапов:

С 14 сентября по 12 октября эксперты проведут выездные тренинги в муниципалитетах;

В ноябре запустят серию онлайн-подключений, где расскажут школьникам о проектной деятельности, волонтерстве и возможностях регионального Дома молодежи и резиденции «Лофт Таврида». Этот блок будет доступен всем школьникам, а не только участникам проекта;

Во второй половине ноября медиатор Ольга Алексеева и психолог Анастасия Дворниченко проведут вторую серию выездных тренингов;

В начале декабря в псковском Доме молодежи состоится кейс-чемпионат по управленческим решениям.