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Акселератор молодёжного актива «Самоуправление 60» стартует в восьми муниципалитетах Псковской области

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В восьми муниципальных образованиях Псковской области, включая Псков и Великие Луки, стартует проект «Акселератор молодёжного актива "Самоуправление 60"», который поможет школьникам 8–11 классов освоить лидерские навыки и реализовать собственные инициативы на местах, об этом сообщила руководитель и координатор проекта Анастасия Николаева в эфире радио ПЛН FM (102.6).

В реализации инициативы участвует команда экспертов. Директор центра «Приоритет» Олеся Назарой и руководитель инициативы «Игры нашего двора "Айда с нами!"» Анастасия Хорошавкина выступят спикерами проекта.

По словам Анастасии Николаевой, программа охватывает несколько четких этапов:

  • С 14 сентября по 12 октября эксперты проведут выездные тренинги в муниципалитетах;
  • В ноябре запустят серию онлайн-подключений, где расскажут школьникам о проектной деятельности, волонтерстве и возможностях регионального Дома молодежи и резиденции «Лофт Таврида». Этот блок будет доступен всем школьникам, а не только участникам проекта;
  • Во второй половине ноября медиатор Ольга Алексеева и психолог Анастасия Дворниченко проведут вторую серию выездных тренингов;
  • В начале декабря в псковском Доме молодежи состоится кейс-чемпионат по управленческим решениям.
«Суть проекта состоит в том, чтобы сформировать команды школьников-старшеклассников, которые будут прокачивать свои навыки изнутри. Мы проведем серию тренингов, направленную на лидерство и командное взаимодействие, с ребятами поработают медиатор и психолог, чтобы на местах школьники сформировали активы, способные далее реализовывать проекты по самоуправлению», — пояснила Анастасия Николаева.
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