Финал конкурса «Ветеранское подворье-2026» пройдет в городе Дно 10 сентября

Финал 15-го регионального смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2026» пройдет в Районном культурном центре города Дно 10 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Псковского областного Совета ветеранов Николай Груздов.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

В конкурсе примут участие представители всех районов Псковской области, а также Пскова, Великих Лук и Новгородской области.

Торжественное открытие запланировано на 11:00, выступят первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Полина Золина, глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков и председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

После торжественной части откроется выставка продукции ветеранских приусадебных участков.

Церемония награждения участников и передача эстафеты «Ветеранского подворья» от Совета ветеранов Дновского района Пушкиногорскому району состоятся в 14:00 в Дновском районном центре культуры.

Победители конкурса получат более 30 подарков.