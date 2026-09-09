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На границе РФ в Псковской области вернули в Беларусь центнер колбасы

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В ходе проверки на российско-белорусской границе в Псковской области инспектор управления Россельхознадзора пресек попытку ввоза 100 кг (одного центнера) колбасных изделий без документов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Сотрудник управления досмотрел партию готовой мясной продукции на контрольном пункте. Инспектор установил, что перевозчик не предоставил ветеринарные сопроводительные документы на 100 кг вареного колбасного изделия, подтверждающие происхождение и безопасность продукции. Также перевозчик нарушил ветеринарно-санитарные требования: он транспортировал товар, требующий соблюдения температурного режима, в автомобиле без холодильного оборудования.

Законодательство запрещает перемещать мясную продукцию по таможенной территории Евразийского экономического союза без надлежащих документов. В связи с этими нарушениями груз отправили обратно на территорию Республики Беларусь и оформили акт о возврате. Инспектор составил протоколы об административных правонарушениях в отношении владельца товара.

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