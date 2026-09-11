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Юрий Сорокин: Федеральный центр видит динамику развития промышленности в Псковской области

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Развитие промышленности в Псковской области, которому способствуют различные федеральные программы, хорошо видят в правительстве Российской Федерации. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, директор завода ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. 

«Встреча президента Владимира Владимировича Путина с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым — важный сигнал для всей региональной экономики и, в частности, для промышленного сектора. Для нас, тех, кто ежедневно работает на производстве, принципиально, что федеральный центр видит и учитывает специфику регионов, а меры поддержки доходят до реальных предприятий. На примере нашего предприятия "Псковполимер" (бренд Nordman) хорошо видна динамика: за период с 2018 по 2025 год объёмы промышленного производства в регионе заметно выросли. Мы смогли расширить производственные линии, модернизировать оборудование и увеличить штат — и это прямое следствие как федеральных программ поддержки промышленности, так и целенаправленной работы региональной власти», - отметил Юрий Сорокин.

Он подчеркнул, что инструменты, предоставляемые государством, дают ощутимый эффект и помогают предприятиям чувствовать себя увереннее.

«Особо отмечу эффективность сочетания инструментов: займов и субсидий, налоговых преференций, а также мер по упрощению административных процедур и поддержке экспортной деятельности. Региональные инициативы, выстроенные в связке с федеральными, дают ощутимый эффект — предприятия чувствуют опору и могут уверенно планировать развитие. Считаю, что такой формат прямого диалога между главой государства и руководством региона позволяет оперативно донастраивать механизмы поддержки и учитывать запросы реального сектора. Рассчитываем, что принятые сегодня решения дадут новый импульс для роста промышленности Псковской области и укрепления её позиций на общероссийском рынке», - добавил Юрий Сорокин.

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Напомним, на встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства. 

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Юрий Сорокин: Федеральный центр видит динамику развития промышленности в Псковской области

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Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

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