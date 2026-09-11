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Планка поднята высоко — Андрей Козлов о темпах роста АПК Псковской области

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На корректировку индексных показателей сельского хозяйства Псковской области повлияли не только высокая база предыдущего роста, но и неблагоприятные погодные условия, а также объявление чрезвычайной ситуации в 2025 году. Об этом заявил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов, оценивая итоги рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым, которая прошла в Москве.

Депутат обратил внимание на комплекс факторов, которые определили текущую ситуацию в отрасли. Он напомнил, что регион ранее набрал очень высокий темп роста. Поддерживать такие же масштабные показатели в дальнейшем всегда сложно, когда планка уже поднята высоко. Кроме того, в 2025 году в области сложились неблагоприятные погодные условия, и власти объявили чрезвычайную ситуацию.

По мнению Андрея Козлова, данные обстоятельства серьезно повлияли на индексные показатели сельского хозяйства.

Говоря о мерах поддержки агропромышленного комплекса, собеседник ПЛН уточнил, что регион работает в рамках программ, озвученных министерством сельского хозяйства РФ. «Прежде всего, это прямые дотации. Они, в принципе, не сильно изменяются», - пояснил он.

При этом Андрей Козлов выделил особую значимость регионального инструмента стимулирования отрасли. «У нас есть такая мера поддержки, как индивидуальная программа развития, в которой сельскому хозяйству отведена львиная доля», - отметил депутат.

Он заверил, что применение этих инструментов дает синергетический результат для экономики территории. «Все это в кубе дает мультипликативный эффект для общего развития сельского хозяйства и для дальнейшего развития нашего региона в этом направлении», - резюмировал Андрей Козлов.

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Напомним, на встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства. 

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