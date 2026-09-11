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Фундаментальное достижение — Дмитрий Мельников об инвестициях в промышленность и туризм Псковской области

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Инвесторы продолжают вкладывать средства в промышленность и туристическую инфраструктуру Псковской области, создавая фундаментальные активы, которые работают на благосостояние жителей региона, несмотря на сокращение торговли с Европейским Союзом. Такое мнение высказал председатель псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников, оценивая итоги рабочей встречи президента России Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова, которая прошла в Москве.

Губернатор на встрече доложил, что регион привлек 30 миллиардов рублей частных инвестиций, где на каждый бюджетный рубль пришлось семь рублей частных средств. Дмитрий Мельников пояснил, что определенные льготы и комплекс административных мер поддержки создают в области условия лучше, чем у конкурирующих регионов. Увидев эту разницу, инвесторы принимают решение открывать производства или строить новые гостиницы именно в Псковской области.

Эксперт обратил внимание на историческую и территориальную специфику территории. Он напомнил, что Псковская область ранее выступала воротами в Европейский Союз. Однако большая часть работы команды губернатора Михаила Ведерникова пришлась на период, когда эта торговля существенно сократилась. «Демонстрировать успехи с таким масштабным привлечением инвестиций при значительном перестроении экономики достаточно сложно, поэтому это, безусловно, можно отнести к существенным достижениям», — отметил Дмитрий Мельников.

Председатель отделения «Деловой России» подчеркнул, что мультипликативный эффект от таких вложений очень важен.

«Промышленность и туристическая инфраструктура — это не финансовые институты и не IT-офисы, это те бизнесы, которые в один день не перевезешь в другую страну или регион, — разъяснил он. — Это те профессионалы, ресурсы, станки и здания, которые всегда будут работать на благосостояние псковичей. Это фундаментальное достижение».

Говоря о перспективах, собеседник ПЛН указал, что будущие инвестиции зависят от наличия ресурсов, стоимости заемных средств и общих потребностей рынка, что в большой степени формируют макроэкономические показатели. При этом он заверил в личной приверженности развитию территории: «В случае принятия решений по инвестициям и появления возможности их осуществлять, я не рассматриваю возможность инвестиций в другие регионы и страны, кроме Псковской области», — резюмировал Дмитрий Мельников.

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На встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства.

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