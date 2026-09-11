Врач назвала три причины изжоги, о которых многие не знают

Изжога может появиться не только после определенных продуктов. На ее возникновение влияют размер порции, привычки после еды, индивидуальная реакция организма и даже стресс. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

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Неприятное жжение возникает, когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. Желудочная среда отличается высокой кислотностью, поэтому при таком контакте слизистая раздражается. В результате человек может почувствовать жжение за грудиной, боль или даже спазм. Если подобное повторяется часто, это уже может привести к воспалению пищевода и другим проблемам.

Одной из распространенных причин врач назвала переедание. Особенно часто неприятные ощущения появляются по сценарию, когда человек долго ничего не ел, вечером плотно поужинал, а вскоре после этого отправился отдыхать. Большой объем пищи и положение лежа могут способствовать забросу содержимого желудка в пищевод.

Связь с питанием может быть и индивидуальной. Как рассказала Ирина Бережная, у некоторых людей неприятные симптомы связаны с непереносимостью определенных продуктов. В частности, молочные продукты при непереносимости или аллергии на белок коровьего молока могут вызывать вздутие, урчание и боль, на фоне которых появляется и изжога.

Еще одним фактором специалист назвала стресс. Поэтому при регулярной изжоге важно обращать внимание не только на меню, но и на режим питания, самочувствие и эмоциональное состояние, пишет Cher-poisk.ru со ссылкой на «Радио 1».