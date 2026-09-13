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В ПОКБ рассказали 5 мифов о плазмаферезе, в которые пора перестать верить

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Плазмаферез — одна из самых обсуждаемых процедур в современной медицине. Вокруг нее ходит множество слухов: от «чистки крови от всего» до «эликсира молодости». Врачи-трансфузиологи Псковской областной клинической больнице рассказали, где правда, а где вымысел.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Миф №1: «Плазмаферез — это просто чистка крови»

Реальность: Это сложная медицинская процедура, а не косметический «детокс». Во время сеанса кровь пациента проходит через специальный аппарат-сепаратор, где плазма (жидкая часть крови, содержащая токсины, иммунные комплексы, антитела) отделяется от форменных элементов. Клетки крови возвращаются в организм, а вместо «отработанной» плазмы вводится замещающий раствор. Это не «помыть кровь», а целенаправленно удалить конкретные патологические факторы.

Миф №2: «Плазмаферез лечит все подряд»

Реальность: У процедуры есть четкие медицинские показания. Она действительно эффективна при:

  • Аутоиммунных заболеваниях (рассеянный склероз, миастения, васкулиты) — удаляет агрессивные антитела;
  • Тяжелых аллергиях и бронхиальной астме — снижает уровень иммунных комплексов;
  • Кожных заболеваниях (псориаз, экзема) — убирает факторы воспаления;
  • Атеросклерозе и высоком холестерине — механически удаляет «плохие» липиды;
  • Хронических интоксикациях и некоторых осложнениях беременности.

Миф №3: «Это больно и опасно»

Реальность: Процедура проводится через обычный периферический катетер в вене (как при капельнице). Пациент лежит в удобном кресле. Сеанс длится 40–90 минут. Осложнения при правильном отборе пациентов встречаются крайне редко.

Миф №4: «Одного сеанса достаточно»

Реальность: Курс обычно состоит из 3–7 процедур, которые проводятся с интервалом в несколько дней. Это связано с тем, что патологические вещества в крови накапливаются снова, и нужно «поймать» момент, когда их концентрация минимальна. Точную схему определяет врач-трансфузиолог индивидуально.

Миф №5: «Плазмаферез можно сделать всем для омоложения»

Реальность: Это медицинская процедура с противопоказаниями. Ее не проводят при:

  • Анемии и низком гемоглобине;
  • Нарушениях свертываемости крови;
  • Острых инфекциях;
  • Язве желудка в стадии обострения;
  • Онкологических заболеваниях (в большинстве случаев).
«Показания к плазмаферезу определяет только врач-трансфузиолог после консультации и обследования. Не занимайтесь самоназначением — доверьте решение профессионалам», — заключили в ПОКБ.

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