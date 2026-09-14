Представители АО «Псковэнергосбыт» высадили сосны в парке реки Милевки, расположенном на пересечении улиц Крупской и Инженерной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: АО «Псковэнергосбыт»

Мероприятие прошло в рамках экологической инициативы «Каждое дерево на счету», инициированной группой «Интер РАО» в 2021 году. Цель акции — продвижение экологически ответственного потребления ресурсов в повседневной жизни людей и спасение лесов. За пять лет с момента старта инициативы высадили 288 тысяч деревьев, ещё более 34 тысяч «виртуальных» деревьев удалось сохранить благодаря отказу от бумажных квитанций в пользу электронных счетов.

Напомним, получение квитанции АО «Псковэнергосбыт» на электронную почту можно настроить в Едином личном кабинете. Для этого необходимо:

Выбрать раздел «Главная».

Зайти в настройки (значок ⚙) → «Квитанции».

Выбрать нужный лицевой счет → Сохранить.

Теперь единый платёжный документ на оплату электроснабжения, ТКО и капремонта будет приходить на электронную почту всегда вовремя (QR-коды считываются и с экрана).

Кроме того, сформировать и скачать единый платёжный документ можно в Едином личном кабинете в разделе «Лицевые счета»:

Выберите нужный лицевой счёт.

Выберите «Справки» — «Извещение на оплату».

Выберите нужный месяц и нажмите на кнопку «Извещение на оплату».

Вам останется только скачать файл или распечатать его.

Добавим, участок выделило управление городского хозяйства Пскова. Саженцы предоставил Псковский лесопитомник.

Мероприятие состоялось при содействии активистов проекта «Зеленая область», инициированного губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и реализуемого в регионе при поддержке министерства молодежной политики Псковской области и НКО «Экомышление».