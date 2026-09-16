ЛДПР в Псковской области – это реальные дела и систематическая работа на благо региона

На базе Псковского регионального отделения ЛДПР реализуется большое количество социально значимых проектов. Это и «Социальная столовая ЛДПР» — поддержка незащищённых слоев населения, и проект «Плечом к плечу. За русскую победу» — работа с участниками СВО и членами их семей.

Фотографии: Псковское региональное отделение ЛДПР

Помимо законодательной деятельности и реализации проектов, депутаты ЛДПР на регулярной основе ведут свою главную деятельность — работают с обращениями своих избирателей. И только за этот год команда депутатов ЛДПР в Псковской области добилась решения десятков проблем жителей региона. Одни из них:

В Бежаницком муниципальном округе ЛДПР добилась выдворения нелегальных рабочих мигрантов;

В Великих Луках после вмешательства ЛДПР починили дорогу, на которую долгие годы местные власти не обращали внимания;

В Печорском муниципальном округе ЛДПР добилась социальной поддержки для одинокой пожилой женщины;

В Пскове после вмешательства ЛДПР сразу в нескольких дворах навели порядок на придомовых территориях и обязали собственников очистить двор от автохлама;

В Невельском муниципальном округе ЛДПР добилась выплат для сына участника СВО.

«За этот созыв в Законодательном Собрании Псковской области мною был выдвинут ряд важных для региона инициатив, основанных на наказах избирателей и направленных на защиту семей, рабочих, а также на реформы в сфере ЖКХ. Ряд предложений фракции ЛДПР, например – о студенческом материнском капитале и о выплатах к пятидесятилетнему юбилею совместной жизни супружеским парам, получил высокую оценку жителей, но еще не стали законами. Уважаемые жители Псковской области, поддержите ЛДПР на предстоящих выборах! Увеличение числа депутатов от партии поможет добиться принятия этих необходимых региону законов», - отметил депутат Законодательного Собрания от ЛДПР Антон Минаков.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».