ЛДПР в Псковской области – это реальные дела и систематическая работа на благо региона

На базе Псковского регионального отделения ЛДПР реализуется большое количество социально значимых проектов. Это и «Социальная столовая ЛДПР» — поддержка незащищённых слоев населения, и проект «Плечом к плечу. За русскую победу» — работа с участниками СВО и членами их семей.
Фотографии: Псковское региональное отделение ЛДПР
Помимо законодательной деятельности и реализации проектов, депутаты ЛДПР на регулярной основе ведут свою главную деятельность — работают с обращениями своих избирателей. И только за этот год команда депутатов ЛДПР в Псковской области добилась решения десятков проблем жителей региона. Одни из них:
- В Бежаницком муниципальном округе ЛДПР добилась выдворения нелегальных рабочих мигрантов;
- В Великих Луках после вмешательства ЛДПР починили дорогу, на которую долгие годы местные власти не обращали внимания;
- В Печорском муниципальном округе ЛДПР добилась социальной поддержки для одинокой пожилой женщины;
- В Пскове после вмешательства ЛДПР сразу в нескольких дворах навели порядок на придомовых территориях и обязали собственников очистить двор от автохлама;
- В Невельском муниципальном округе ЛДПР добилась выплат для сына участника СВО.
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
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