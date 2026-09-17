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Псковский ОМОН «Кром» Росгвардии отмечает день образования

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Отряд мобильный особого назначения «Кром» управления 
Росгвардии по Псковской области отмечает 34-ю годовщину со дня 
образования 17 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В честь праздника сотрудники отряда провели соревнования, включающие испытания на силу, выносливость, меткость в стрельбе из пистолетов и автоматов, навыки оказания доврачебной помощи. Мероприятие завершилось торжественным награждением победителей и наиболее отличившихся при исполнении служебно-боевых задач спецназовцев.

Сотрудников и ветеранов отряда поздравил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Денис Беседин. 

С начала года личный состав отряда 1710 раз привлекался к проведению специальных мероприятий и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

При содействии сотрудников ОМОН «Кром» из незаконного оборота изъято 134 единицы огнестрельного оружия и свыше 800 боеприпасов, более 87 кг наркотических веществ.

Сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обезврежено значительное количество боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

С 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, более двухсот сотрудников награждены государственными наградами: орденом Мужества — 15 сотрудников; медалью «За отвагу» — 90 сотрудников; медалью «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней — 60 сотрудников; медалью «За отличие в охране общественного порядка» — 120 сотрудников.

«Спецподразделение продолжает достойно выполнять поставленные задачи, поддерживая высокий уровень профессиональной подготовки и боеготовности», - отметили в ведомстве.

 

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