В сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках осталось только запустить фонтан

Многие жители города Великие Луки ждут финального завершения работ в сквере на улице Лизы Чайкиной. Как сообщил депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», все основные работы уже завершены: сквер практически готов, осталось установить и запустить фонтан.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Депутат сегодня, 22 сентября, вновь посетил объект и лично посмотрел, на каком этапе сейчас работы. Осталось установить и запустить фонтан, для которого оборудование уже заказано, сейчас ожидается поставка, после чего на объект приедет подрядчик, который выполнит монтаж и проведет необходимые пусконаладочные работы.

«Буду держать ситуацию на контроле и информировать вас о завершении работ. Надеюсь, совсем скоро сквер на улице Лизы Чайкиной будет полностью готов и станет еще одним комфортным местом для жителей района», — заключил Дмитрий Белюков.

Ранее депутат сообщал, подрядчик фактически вышел на завершающий этап работ: идет установка арт-объектов и озеленение территории.