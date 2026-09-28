Псковские психологи запретили «лечить» родственников и рассказали о формуле семейных примирений

Псковские психологи Сергей и Румия Калинины категорически запрещают применять профессиональные приемы к родственникам и решают семейные конфликты через абсолютную честность и специальную проверку готовности к диалогу. Об этом гости студии рассказали в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Супруги подчеркнули, что профессиональная деформация заставляет врачей лечить, а педагогов учить даже дома. Психологи также сталкиваются с риском психоанализировать близких. Однако Сергей Калинин обозначил, что применение профессиональных инструментов в семье представляет собой абсолютное табу. «Есть ощущение какой-то фальшивости: ты пытаешься применять ко мне какие-то инструменты, как будто я испорченный холодильник, и сейчас ты будешь меня чинить. Это как-то не по-человечески. Здесь работают только искренность и честность. А профессиональные маски остаются там, на работе», — пояснил он. Румия Калинина добавила, что любые хитрые манипуляции партнер сразу распознает, поэтому супруги выбирают только прямоту.

Ведущие спросили, должен ли у каждого психолога быть свой психолог. Румия Калинина разъяснила, что профессиональные стандарты психологической помощи требуют от специалистов проходить личную психотерапию и супервизию. Она уточнила, что психотерапия решает конкретные проблемы, и сравнила это с обязанностью врача регулярно лечиться. Сергей Калинин подтвердил необходимость поддержки коллег и отметил высокий риск эмоционального выгорания. «Мы работаем с болью, мы работаем с чужими негативными эмоциями, специалист пропускает через себя многое. Поэтому профессиональные ассоциации прямо прописывают правило: у каждого психолога должен быть психолог, либо специалист должен ориентироваться на собственные ощущения», — рассказал он. По его словам, наличие опытного специалиста в лице супруга позволяет устраивать профессиональные мозговые штурмы и обмениваться бесценным опытом.

Гости студии также упомянули формулу разрешения семейных конфликтов. Румия Калинина призналась, что в начале семейной жизни супруги ссорились по три раза в день, но со временем научились не копить обиды, а сразу проговаривать проблемы. Сергей Калинин уточнил механизм выхода из споров. «Мы очень разные по темпераменту и интересам. То, что мы до сих пор не ругаемся и не спорим, — результат того, что мы всё проговариваем. Мы убеждены, что абсолютно ко всему можно найти решение», — заявил он. Психолог объяснил, что перед началом важного разговора необходимо «пинговать» партнера, то есть проверять его готовность к диалогу. Он привел пример: «Если человек говорит: "Нет, я не готов: киплю, сорвусь“, — ставим на паузу, но обязательно вернёмся, проговорим, найдём решение, закроем гештальт».

Сергей Калинин обратил внимание на важность базового доверия. Он заверил, что при выборе подходящего времени и бережном общении без обвинений супруги всегда находят выход из любой ситуации. «Я верю, что ты хорошая, и знаю, что ты меня поймёшь», — подчеркнул он.

В ходе беседы в эфире и гости студии, и ведущие резюмировали: главный секрет гармоничного брака состоит в умении обсуждать проблемы без предъявления претензий и взаимных обвинений.

Программа «Семейные ценности» выходит при поддержке правительства Псковской области.