Волонтеры посетили псковский зооприют «Лесопилка» вместе с семьями

Реализация проекта «Семейные истории добрых дел» продолжается в Пскове. Инициатива, поддержанная министерством молодёжной политики Псковской области, направлена на создание устойчивой системы популяризации волонтерства и вовлечение семей в добровольческую деятельность. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве, очередным этапом программы стал практический выезд.
Фото здесь и далее: группа «Семейные истории добрых дел» в сети «ВКонтакте»
Участники проекта посетили приют для животных «Лесопилка».
Организаторы напоминают, что проект не ограничивается разовыми акциями. По их словам, впереди участников ждет не менее насыщенная программа. Уже на следующих выходных запланировали выезд на экологическую базу, где семьи познакомятся с основами экологического добровольчества. Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей города присоединиться к движению.
Светлана Фальковская пришла в приют вместе со своей дочкой. По её словам, она уже не в первый раз посещает его всей семьёй.
Проект «Семейные истории добрых дел» стал победителем конкурсного отбора социальных проектов молодых семей. В его рамках запланированы не только практические выезды (в зооприют, на базу сортировки вторсырья), но и мастер-классы по социальному волонтерству и плетению маскировочных сетей.
Особое место в проекте занимает создание медиаконтента. На сегодняшний день уже сняли три ролика с историями семей-волонтёров. В ближайшее время их опубликуют в социальных сетях проекта, чтобы вдохновить как можно больше жителей Пскова присоединиться к добровольческому движению.