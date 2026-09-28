Волонтеры посетили псковский зооприют «Лесопилка» вместе с семьями

Реализация проекта «Семейные истории добрых дел» продолжается в Пскове. Инициатива, поддержанная министерством молодёжной политики Псковской области, направлена на создание устойчивой системы популяризации волонтерства и вовлечение семей в добровольческую деятельность. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве, очередным этапом программы стал практический выезд.

Фото здесь и далее: группа «Семейные истории добрых дел» в сети «ВКонтакте»

Участники проекта посетили приют для животных «Лесопилка».

«Семьи-волонтеры не только оказали посильную хозяйственную помощь сотрудникам учреждения, но и подарили внимание и заботу его четвероногим обитателям — участники прогулялись с собаками. Выезд стал ярким примером того, как семейное волонтерство помогает развивать эмпатию и ответственность у детей и взрослы», - рассказали в министерстве.

Организаторы напоминают, что проект не ограничивается разовыми акциями. По их словам, впереди участников ждет не менее насыщенная программа. Уже на следующих выходных запланировали выезд на экологическую базу, где семьи познакомятся с основами экологического добровольчества. Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей города присоединиться к движению.

«Развитие семейного волонтерства — это фундамент для формирования крепкого и сознательного общества. Когда семья участвует в добрых делах вместе, это не только укрепляет внутрисемейные связи и доверие, но и передает детям важнейшие жизненные ценности через личный пример, а не через нравоучения», - подчеркнули в министерстве.

Светлана Фальковская пришла в приют вместе со своей дочкой. По её словам, она уже не в первый раз посещает его всей семьёй.

«Мы активно участвуем в жизни города Пскова. Мы часто собираем корма для животных, посещаем приюты. Приучать к волонтёрству ребёнка не страшно. Я стараюсь привлекать ребёнка ко всем мероприятиям, в которых участвую сама. Так как считаю, что от нас зависит будущее, и будущее поколение наших детей, которое мы воспитаем», — поделилась она.

Проект «Семейные истории добрых дел» стал победителем конкурсного отбора социальных проектов молодых семей. В его рамках запланированы не только практические выезды (в зооприют, на базу сортировки вторсырья), но и мастер-классы по социальному волонтерству и плетению маскировочных сетей.

Особое место в проекте занимает создание медиаконтента. На сегодняшний день уже сняли три ролика с историями семей-волонтёров. В ближайшее время их опубликуют в социальных сетях проекта, чтобы вдохновить как можно больше жителей Пскова присоединиться к добровольческому движению.