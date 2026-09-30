«Беседка»: О деятельности Псковского госпиталя для ветеранов войн

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка» из цикла, в рамках которого мы говорим про поддержку системы здравоохранения Псковской области, он выходит при содействии правительства региона.

Сегодня речь пойдет о деятельности Псковского госпиталя для ветеранов войн. Это не типичное учреждение здравоохранения, его пациенты – особенные люди. Какая помощь оказывается пациентам учреждения? Каково его оснащение и коллектив? Как работает гериатрический центр госпиталя? Эти и другие вопросы обсудим с начальником Псковского госпиталя для ветеранов войн Сергеем Белявским. Ведущая – Любовь Кузнецова.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.