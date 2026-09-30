Новые идеи рождаются из ошибок, сомнений и готовности отказаться от очевидного, заявил профессор

Ошибки и неопределённость — необходимая часть пути к новым идеям, а стремление держаться за привычные представления мешает прогрессу. Такое мнение высказал профессор Центра теоретической физики (CPT) Университета Экс-Марсель Карло Ровелли в своём выступлении на Московском стартап-саммите. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

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Ровелли известен как один из основателей петлевой квантовой гравитации и автор научно-популярных бестселлеров о времени, пространстве и устройстве Вселенной.

«Идеи не приходят к вам с неба. Они приходят из прошлого, из знаний, которые вы накопили за всё время. Идеи рождаются, когда вы разбираетесь в разных аспектах проблемы и работаете на границе между тем, что мы знаем, и тем, чего мы ещё не знаем. В какой-то момент вы замечаете какую-то трещину: а может быть, есть связь между этой задачей и другой? Вот тогда рождается что-то новое. Хорошие идеи приходят к тем, кто хорошо знает свою область, а не к тем, кто просто пытается быть креативным ради креативности. Креативность рождается из накопленного знания», - сказал профессор Центра теоретической физики (CPT) Университета Экс-Марсель.

Ровелли показал эту закономерность на примерах из истории науки. Так, древнегреческий философ Анаксимандр смог иначе представить устройство космоса, поставив под сомнение, казавшееся очевидным представление о том, что Земля должна на чём-то держаться. Альберт Эйнштейн также начал с того, что заметил противоречия в существовавшей физической картине и попытался понять, от каких привычных представлений нужно отказаться.

Ошибки, отметил Ровелли, сами по себе не мешают прогрессу и могут оказаться продуктивными. Он привёл пример советских физиков-теоретиков Льва Ландау и Матвея Бронштейна: одна из работ Ландау содержала ошибочный вывод, однако Бронштейн применил близкий подход к анализу гравитационного поля и получил важный результат. Этот результат стал одним из ранних достижений в области квантовой гравитации, которой Ровелли занимается сегодня.

«Очень часто ключ к решению проблемы можно получить, если вы хорошо разбираетесь в своей области, но заимствуете какую-то идею откуда-то ещё. Цивилизация рождается из совмещения разных вещей, из совмещения разных областей. Изучайте одну область и заимствуйте идеи из другой: из другой цивилизации, другой науки, у других людей. Будущее — это всегда смешение, богатство и многообразие идей. Именно это двигает вперёд идеи и цивилизации», - отметил Карло Ровелли.

Московский стартап-саммит, посвящённый технологическому предпринимательству и открытым инновациям, проходит 29–30 сентября в умном городе СберСити, в пространстве крупнейшего кампуса «Школы 21». Организаторы саммита — правительство Москвы и Сбер. Ключевая идея события в 2026 году — трансформация пяти ключевых индустрий: медицины и биотехнологий, образования и креативных сфер, сельского хозяйства и производства продуктов питания, строительства и урбанистики, умных устройств и робототехники с помощью технологических решений стартапов.

Главная цель саммита — содействовать заключению сделок между инвесторами, корпорациями и стартапами из этих индустрий и сокращать путь от технологий к работающим решениям. В программе — выступления топ-спикеров в сфере инноваций, стартапов-единорогов, питчи, выставка более 100 российских и зарубежных технологических стартапов на стадиях от seed до pre-IPO, а также вручение технологической премии корпорациям, инвесторам, университетам и медиа, которые внесли вклад в развитие инновационной экосистемы страны.