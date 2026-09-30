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Минпросвещения анонсировало запуск единого школьного телевидения

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Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о запуске проекта школьного телевидения в 2027 году. В программу вещания войдут обучающие фильмы и ролики, которые будут транслироваться на переменах и после уроков.

«Мы создали школьное телевидение. Будут различные фильмы, ролики, необходимые в том числе для обучения, показываться они будут после уроков, на переменках. Этот проект стартует в пилотном формате в 15 регионах, и со следующего года мы планируем его реализовать во всех наших школах страны», — сказал он.

Ранее Минпросвещения направило в школы методические рекомендации об использовании искусственного интеллекта учителями и детьми, учащимся с 1-го по 4-й класс самостоятельно пользоваться ИИ не разрешается.

На этой неделе Кравцов сообщил, что Минпросвещения планирует подготовить единые перечни книг, игр и мультфильмов для детских садов. «Сформируем тот самый «золотой стандарт», которому можно доверять», — сказал он. Ранее министр сообщил о подготовке единого перечня игр и игрушек для детских садов.

В мае замминистра просвещения Ольга Колударова заявила, что в Московской области стартовала апробация проекта «Школьное телевидение», завершение его подготовки к запуску в остальных субъектах планировалось на август, пишет РИА Новости.

В пресс-службе проекта уточняли, что его главная роль — создать единую медиасреду в каждой школе страны, чтобы сделать «информирование понятным, визуально привлекательным и полностью контролируемым».

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