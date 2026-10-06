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Гендиректора парка Минобороны РФ «Патриот» задержали по делу о взятке

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Генерального директора центрального парка «Патриот» Министерства обороны Российской Федерации Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Задержан по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказали в ведомстве.

Также представители правоохранительных органов добавили, что следствие планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в ближайшее время.

Игорь Васильев является бывшим губернатором Кировской области, а парк «Патриот» он возглавил весной 2026 года.

Бывший директор парка Вячеслав Ахмедов был освобожден от должности в связи с уголовным делом. Ранее в 2025 году Одинцовский суд Подмосковья назначил Вячеславу Ахмедову пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Фигурант полностью признал вину и заключил сделку со следствием, пишет ТАСС.

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