Ветеринар рассказал, что стрижка не защитит кошку от жары, а сделает кожу более уязвимой

Шерсть создает воздушную прослойку, которая помогает кошке уменьшать воздействие внешней температуры, поэтому стрижка «под ноль» не защитит питомца от жары, рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета Андрей Руденко.

«Распространено мнение, что летом длинношерстной кошке будет прохладнее после стрижки. Но механизм терморегуляции у животных устроен сложнее. Шерсть создает воздушную прослойку, которая помогает уменьшать воздействие внешней температуры. Поэтому стрижка "под ноль" не является надежным способом защитить питомца от жары, а кожа после нее становится более уязвимой для солнечных ожогов и повреждений», — сказал Андрей Руденко.

По словам ветеринара, еще один важный момент - стресс, поскольку большинство кошек не привыкли к машинке, ее шуму, фиксации и продолжительным манипуляциям. Особенно нежелательно проводить косметическую стрижку с применением успокоительных или препаратов для седации исключительно ради удобства процедуры - такие средства должны использоваться только по медицинским показаниям и под контролем ветеринарного врача, подчеркнул Андрей Руденко.

Кроме того, как рассказал специалист, после очень короткой стрижки шерсть не всегда восстанавливается быстро и равномерно: скорость и характер отрастания зависят от породы, возраста, состояния здоровья и типа шерстного покрова.

«Здоровую кошку не стоит коротко стричь без причины. Если проблема заключается в жаре, линьке или большом количестве шерсти дома, сначала лучше скорректировать уход, а при колтунах или изменениях кожи - обратиться к ветеринарному специалисту», — отметил Андрей Руденко.

Профессор добавил, что это не означает, что кошек нельзя стричь никогда. Медицинские и гигиенические показания существуют: шерсть удаляют перед некоторыми процедурами и операциями, при лечении заболеваний кожи, а также при плотных колтунах, которые уже невозможно безопасно расчесать, пояснил Андрей Руденко в беседе с «Газетой.ru».