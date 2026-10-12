Участников конкурса «Этнокультурный арт-сезон в детском саду» наградили в Пскове

9 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса «Этнокультурный арт-сезон в детском саду». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

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Региональный конкурс творческих инициатив организовали в рамках мероприятий, посвященных Году единства народов России и Году дошкольного образования. Организатором конкурса выступил Псковский областной институт повышения квалификации работников образования при поддержке министерства образования Псковской области и Псковской епархии.

9 октября министр образования Псковской области Александр Сорокин подвел итоги конкурса и наградил победителей и призеров дипломами и памятными подарками, а всем участникам конкурса вручили дипломы.

В своей приветственной речи Александр Сорокин обратил внимание на высокую значимость участия в конкурсах профессионального мастерства для профессионального роста, а также важность тиражирования успешных педагогических практик для широкой аудитории.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии Отец Пантелеимон отметил важность воспитания детей дошкольного возраста с опорой на традиции православной церкви, такие как милосердие и любовь к ближнему, что полностью отвечает идеи единства народов России.

Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Елена Стукова поблагодарила всех участников конкурса за предоставленный материал, который педагоги разработали и уже успели апробировать со своими воспитанниками. Она отметила высокую заинтересованность и профессиональный подход педагогов к разработке материалов, посвященных единству народов России.

Всего на конкурс было подано 22 заявки из дошкольных учреждений 9 муниципальных образований области. Больше всего заявок поступило из дошкольных организаций города Пскова, города Великие Луки и Дедовичского муниципального округа.

Главным спонсором конкурса выступила Псковская епархия.