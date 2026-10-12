 
Общество

Участников конкурса «Этнокультурный арт-сезон в детском саду» наградили в Пскове

0

9 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса «Этнокультурный арт-сезон в детском саду». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Региональный конкурс творческих инициатив организовали в рамках мероприятий, посвященных Году единства народов России и Году дошкольного образования. Организатором конкурса выступил Псковский областной институт повышения квалификации работников образования при поддержке министерства образования Псковской области и Псковской епархии.

9 октября министр образования Псковской области Александр Сорокин подвел итоги конкурса и наградил победителей и призеров дипломами и памятными подарками, а всем участникам конкурса вручили дипломы.

В своей приветственной речи Александр Сорокин обратил внимание на высокую значимость участия в конкурсах профессионального мастерства для профессионального роста, а также важность тиражирования успешных педагогических практик для широкой аудитории.

 

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии Отец Пантелеимон отметил важность воспитания детей дошкольного возраста с опорой на традиции православной церкви, такие как милосердие и любовь к ближнему, что полностью отвечает идеи единства народов России.

Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Елена Стукова поблагодарила всех участников конкурса за предоставленный материал, который педагоги разработали и уже успели апробировать со своими воспитанниками. Она отметила высокую заинтересованность и профессиональный подход педагогов к разработке материалов, посвященных единству народов России.

Всего на конкурс было подано 22 заявки из дошкольных учреждений 9 муниципальных образований области. Больше всего заявок поступило из дошкольных организаций города Пскова, города Великие Луки и Дедовичского муниципального округа.

Главным спонсором конкурса выступила Псковская епархия.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026