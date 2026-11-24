Досрочный выход на пенсию позволяет учитывать многолетний трудовой вклад россиян и защищать тех, кто потерял работу в предпенсионном возрасте. При этом важно, чтобы службы занятости помогали гражданам воспользоваться положенными им социальными гарантиями. Такую позицию выразил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в социальных сетях.

«Мы в СОЦПРОФ внимательно следим за всеми возможностями, которые закон даёт работникам для более раннего выхода на заслуженный отдых. Длительный стаж — это реальная оценка труда человека, который десятилетиями работал официально, платил взносы и вносил вклад в экономику страны», — отметил Сергей Вострецов.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала о двух основаниях, позволяющих россиянам выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного срока. В 2026 году пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.

Первое основание — длительный трудовой стаж: не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. При этом выйти на пенсию можно не ранее 60 и 55 лет соответственно. При расчёте такого стажа учитываются периоды официальной работы, больничных, срочной службы в армии и участия в специальной военной операции.

Второе основание предусмотрено для предпенсионеров, потерявших работу из-за ликвидации предприятия или сокращения штата. Для мужчин необходим стаж не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет. Пенсию могут назначить досрочно по предложению службы занятости, если подобрать подходящую работу не удаётся.

«Второй механизм — для тех, кто потерял работу в предпенсионном возрасте по независящим от них причинам, — тоже крайне нужен. Он защищает людей от ситуации, когда найти новое место уже сложно, а до пенсии ещё далеко. Профсоюзы СОЦПРОФ будут и дальше добиваться, чтобы эти нормы работали эффективно, чтобы службы занятости реально помогали людям, а не создавали лишних барьеров», — подчеркнул председатель СОЦПРОФ.

Обязательным условием в обоих случаях остаётся наличие не менее 30 пенсионных баллов. Даже при достаточном трудовом стаже их нехватка может стать препятствием для досрочного назначения пенсии.