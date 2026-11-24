Досрочный выход на пенсию позволяет учитывать многолетний трудовой вклад россиян и защищать тех, кто потерял работу в предпенсионном возрасте. При этом важно, чтобы службы занятости помогали гражданам воспользоваться положенными им социальными гарантиями. Такую позицию выразил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в социальных сетях.
Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала о двух основаниях, позволяющих россиянам выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного срока. В 2026 году пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.
Первое основание — длительный трудовой стаж: не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. При этом выйти на пенсию можно не ранее 60 и 55 лет соответственно. При расчёте такого стажа учитываются периоды официальной работы, больничных, срочной службы в армии и участия в специальной военной операции.
Второе основание предусмотрено для предпенсионеров, потерявших работу из-за ликвидации предприятия или сокращения штата. Для мужчин необходим стаж не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет. Пенсию могут назначить досрочно по предложению службы занятости, если подобрать подходящую работу не удаётся.
Обязательным условием в обоих случаях остаётся наличие не менее 30 пенсионных баллов. Даже при достаточном трудовом стаже их нехватка может стать препятствием для досрочного назначения пенсии.