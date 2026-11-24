Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли вернуть обязательное распределение для студентов?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Общественная палата РФ обсуждает возможность обязательной отработки студентов в частном бизнесе после получения диплома. Об этом в эфире «ПЛН FM» сообщила член Общественной палаты России от Псковской области Татьяна Кириленок. По её мнению, идею распределения студентов как способ решения кадрового дефицита с вовлечением частного бизнеса нужно тщательно проработать.

Похожая инициатива уже рассматривалась в Общественной палате 12 лет назад. Тогда часть общественников выступала за возрождение обязательного распределения. «Если человек отучился в вузе за счёт государства, он должен обязательно отработать в госучреждении. Особенно это актуально для врачей и учителей», - заявляли эксперты и предлагали рассмотреть вариант возвращения к советской системе распределения: если в каком-то регионе не хватало определённых специалистов, туда в обязательном порядке направляли кадры. При этом подчёркивалось: студенты, обучавшиеся за свой счёт, должны сохранять право выбора места будущей работы.

Предложения об обязательной отработке периодически звучат и от чиновников. Так, целевое обучение для студентов-медиков уже закреплено законодательно, аналогичную инициативу обсуждали и для строительной сферы.

Советская система распределения выпускников может снова оказаться актуальной на фоне растущего кадрового дефицита и потребности в долгосрочном прогнозировании рынка труда, считают эксперты. Но, как это часто бывает, у этой инициативы есть как сторонники, так и противники: одни видят в распределении способ закрыть кадровые проблемы, другие указывают на риски ограничения свободы выбора и сложность реализации. Так нужно ли возвращать распределение студентов — и актуально ли оно сегодня? Разбираемся в программе «Дневной дозор».

Член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Татьяна Кириленок пояснила, что главным вопросом является вовлечение бизнес-структур в работу по распределению студентов для ликвидации дефицита кадров. Она также перечислила ряд важных аспектов относительно необходимости распределения студентов.

«Это всё-таки не конкретное предложение, а мысль, идея. На сегодняшний день уровень проработки этого вопроса низкий. Но то, что мне вообще удалось поднять его на таком уровне, — уже важно. Здесь есть рациональное зерно, но в этом направлении ещё очень много нужно проработать. Конечно, нужно поспрашивать всех потенциальных участников процесса, в том числе молодёжь: как она будет к этому относиться, нужно это или нет. Но мне кажется, что это нужно и государству, и бизнесу, потому что на сегодняшний день мы отвечаем на вопрос, как решить проблему тотального дефицита кадров. Но дефицит кадров — это одна история, а у нас тотальный дефицит рабочих кадров. И даже если мы вернём систему распределения, вопрос популяризации рабочих специальностей она не решит. Что касается молодёжи, мне кажется, здесь самый понятный механизм — стимулирование и мотивация: материальные и нематериальные формы. А для меня в этом вопросе большой проблемой остаётся то, как частный бизнес будет вовлечён в эту историю».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов считает систему распределения студентов времен СССР очень хорошей практикой. Если государство платило за обучение студентов, то их святой обязанностью было отдать три года работе на конкретном предприятии, чтобы компенсировать эти затраты. А еще это была хорошая школа жизни, отмечает он. Между тем, мнение Владимира Зубова по поводу системы распределения в наши дни, да еще и с подключением частного бизнеса, не так однозначно.

«Что касается ситуации, когда люди учатся либо за государственный счёт, либо за собственные деньги, то, возможно, практика была бы целесообразной, если обучение происходит за счёт бюджетных средств, но отработка тогда должна быть на предприятиях — партнёрах государства, на тех предприятиях, которые важны для экономики региона. Я считаю, что это хорошо. А вот на любых частных предприятиях я бы, честно говоря, усомнился. Каждый бизнесмен, конечно, мечтает взять молодого специалиста, но не каждый готов платить за это достойные деньги. Ситуация в бизнесе сейчас непростая, все минимизируют свои расходы. Если государство готово взять на себя все тяготы по распределению студентов на ближайшее время, то, я думаю, это должно быть не менее года и не более трёх лет. Но это будет дополнительная нагрузка ещё и на органы образования, которые занимаются распределением студентов. Это и контроль, и сбор информации о прохождении данной отработки. Возможно, в этом есть разумный смысл: контролировать, чтобы хотя бы часть денег после обучения специалистов возвращалась в то направление, которое наиболее выгодно для нашего государства».

Между тем, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России», председатель Совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников высказал мнение, что в обязательном распределении студентов в бизнес-сектор нет необходимости. Также он рассказал, как завод «АВАР» решает кадровые вопросы, не прибегая к данному механизму.

«Я думаю, что распределение студентов по бюджетным структурам не нужно, потому что государство может само определять приоритетные секторы, которые представлены частным бизнесом. За счёт предоставляемых дополнительных льгот для студентов и молодых сотрудников таким образом можно стимулировать их переходить в какие-то отрасли. Поэтому какого-то дополнительного распределения, я думаю, не нужно. Кадровый вопрос есть всегда. За молодёжь, очевидно, будет борьба, но мы надеемся выиграть её за счёт наших лучших предложений».

Генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк тоже не считает распределение студентов актуальным для своего предприятия. Он полагает, что направлять специалистов следует только в те сектора экономики, где действительно наблюдается острая нехватка кадров.

«В нашем бизнесе нам это не актуально. Во-первых, у меня вообще нет текучки, все уже давно работают. Здесь это направление надо развивать там, где действительно есть нехватка персонала. И мы это видим: врачи и так далее. Вот эти направления, конечно, нужно распределять. А бизнес — как направлять человека, если он там не нужен? Если штат укомплектован, как его можно направить? Что я буду делать с человеком, которого мне направили, если у меня всё укомплектовано?»

Генеральный директор предприятия «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков уверен, что принуждение студентов-выпускников к работе неэффективно. Он объяснил, на что следует обратить внимание вместо их насильного распределения в бизнес.

«Когда кого-то заставляют, обычно никто хорошо работать не хочет. Вопрос не в том, чтобы заставлять, а в том, чтобы создать такие условия, чтобы люди сами хотели идти. Насильно мил не будешь, и работать хорошо они не будут».

В поддержку возвращения системы распределения высказалась директор Псковского политехнического колледжа Александра Степанова. Колледж готовит специалистов самого разного профиля — от IT и дизайна до рабочих специальностей в промышленности и строительстве. Ежегодно здесь получают путевку в жизнь сотни ребят, и было бы справедливо, если б они оставались в родном регионе и работали по профилю, полагает она.

«Когда мы готовим специалиста для завода или какого-то предприятия, в него вкладывается всё: бюджет региона, деньги работодателей, силы наших преподавателей. И совершенно неправильно, когда молодой человек получает качественное бесплатное образование, а потом уезжает в другой регион или идёт работать вообще не по специальности. А наши предприятия, соответственно, остаются без кадров. Я, конечно же, считаю, что распределение должно быть. Если студент учился, тем более по целевому направлению, то он должен подписывать договор и обязательно отрабатывать на этом производстве. И это не наказание, как считают многие, а справедливость и своего рода профессиональный долг. Колледж, конечно же, даёт путёвку в жизнь, но тогда вы должны принести пользу своему родному региону. Моя позиция простая: нужно выстроить систему так, чтобы каждый выпускник чётко знал, что за ним закреплено рабочее место, и он должен на нём отработать. Только так мы вместе закроем кадровый голод нашего региона, а ребята получат стабильную и уверенную работу».

Между тем, депутат Госдумы от Псковской области Антон Мороз убежден, что введение обязательного распределения студентов – логичный и справедливый шаг для бюджетного образования. Парламентарий объяснил, почему оно будет актуально для строительной сферы, в которой он работает, и почему обязательная отработка студентов влечет за собой не только обязанности студентов, но и обязанности государства.