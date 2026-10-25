День таможенника отмечается в России 25 октября

День таможенника Российской Федерации отмечается ежегодно 25 октября. Праздник был установлен указом Президента РФ № 811 от 4 августа 1995 года.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий перемещение через таможенную границу государства физических лиц, предметов, товаров, услуг и капиталов и взимание с них таможенных пошлин и сборов.

25 октября издавна считается знаменательным днем в истории русской таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, учрежденный Указом царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Впервые были закреплены законом права и обязанности таможенников (мытчиков) по осуществлению контроля над перемещением товаров.

Согласно стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства России 23 мая 2020 года, основной ее целью является содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности страны, полноты и правомерности взимания таможенных платежей, достижение высокого качества таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности.

Стратегическая цель развития ФТС — формирование к 2030 году качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом», быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, «умной» таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства.

Российская таможенная служба — одна из крупнейших в мире, она насчитывает около 70 тысяч человек и включает в себя 8 региональных таможенных управлений, 3 специализированных управления. В ее структуре также действует Российская таможенная академия, признанная Всемирной таможенной организацией одним из своих региональных учебных центров. ФТС России имеет своих представителей в более чем 20 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Свой профессиональный праздник все работники таможни Российской Федерации, по традиции, отмечают с большим размахом. В этот день они получают поздравления от руководства, представителей власти и бизнеса, коллег и друзей.