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Давать учителям со стажем звание ветерана труда предложили в Минпросвещения

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Учителя с 25-летним стажем могут получить звание ветерана труда, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Важно, чтобы системная работа по укреплению престижа профессии велась во всех регионах страны. Новые меры — предложения присваивать звание ветерана труда учителям с 25-летним стажем», - сказал Кравцов.

По его словам, новые меры последовательно формируют уважение к труду учителя.

По действующим правилам, ветеранами труда являются лица, имеющие удостоверение «Ветеран труда», награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или РФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы, пишут РИА Новости.

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