Стало известно, кому чаще всего звонят мошенники

Злоумышленники чаще всего звонят россиянам с детьми - на них пришлось более половины нежелательных звонков, рассказали «МТС Защитнике».

«Эксперты проанализировали, кому и когда мошенники звонили чаще всего за 9 месяцев 2026 года. Выяснилось, что главной целью злоумышленников были люди с детьми: на них пришлось более половины (51%) от всех нежелательных звонков», - говорится в исследовании.

Отмечается, что чаще всего мошенники звонили людям 35-44 лет, причем в основном вызовы поступали мужчинам.

Кроме того, пик активности мошенников пришелся на середину дня - с 12.00 до 15.00. В это время люди чаще всего заняты рабочими или личными делами и не ожидают звонка от злоумышленников, чем они и пользуются.

Мошенники могут позвонить в любой момент, поэтому стоит сохранять бдительность независимо от времени суток, пишут РИА Новости.

«Не сообщайте личные данные, коды из смс и не переходите по потенциально опасным ссылкам. При подозрительном звонке рекомендуется прекратить разговор. Если вы все же стали жертвой обмана, обратитесь в правоохранительные органы», - сказали эксперты.