 
Общество

Стало известно, кому чаще всего звонят мошенники

0

Злоумышленники чаще всего звонят россиянам с детьми - на них пришлось более половины нежелательных звонков, рассказали «МТС Защитнике».

«Эксперты проанализировали, кому и когда мошенники звонили чаще всего за 9 месяцев 2026 года. Выяснилось, что главной целью злоумышленников были люди с детьми: на них пришлось более половины (51%) от всех нежелательных звонков», - говорится в исследовании.

Отмечается, что чаще всего мошенники звонили людям 35-44 лет, причем в основном вызовы поступали мужчинам.

Кроме того, пик активности мошенников пришелся на середину дня - с 12.00 до 15.00. В это время люди чаще всего заняты рабочими или личными делами и не ожидают звонка от злоумышленников, чем они и пользуются.

Мошенники могут позвонить в любой момент, поэтому стоит сохранять бдительность независимо от времени суток, пишут РИА Новости.

«Не сообщайте личные данные, коды из смс и не переходите по потенциально опасным ссылкам. При подозрительном звонке рекомендуется прекратить разговор. Если вы все же стали жертвой обмана, обратитесь в правоохранительные органы», - сказали эксперты.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026