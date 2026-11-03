 
Общество

Станислав Стармолотов: Корытовский лесопарк находится под пристальным контролем

1

Работы в лесопарковой зоне микрорайона Корытово находятся под пристальным вниманием администрации города Пскова. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заявил глава города Станислав Стармолотов.

«Корытовский лесопарк, если честно, это одна из проблемных точек. Работы идут. Не так, как хотелось бы нам. Не устраивает, в первую очередь, темп. Есть локальные исправимые замечания. Но по темпу подрядчик немного не рассчитал свои силы, поэтому этот объект находится под пристальным вниманием», – сказал Станислав Стармолотов.

Гость студии отметил, что такой контроль необходим из-за того, что работы проводятся по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова при содействии министра строительства Российской Федерации Ирека Файзуллина.

«Контроль стал следствием того, что Михаил Юрьевич лично попросил выделить средства у министра строительства РФ Ирека Файзуллина. Мы не можем упасть в грязь лицом. Там ручное управление идет, где-то решаем вопросы за подрядчика, чтобы ему асфальт дали без предоплаты, и так далее. Объект, в принципе, на выходе, но последний бой - он трудный самый, поэтому объект на контроле. Наш приоритет – это абсолютное качество», – заключил глава города.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026