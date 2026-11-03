Станислав Стармолотов: Корытовский лесопарк находится под пристальным контролем

Работы в лесопарковой зоне микрорайона Корытово находятся под пристальным вниманием администрации города Пскова. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заявил глава города Станислав Стармолотов.

«Корытовский лесопарк, если честно, это одна из проблемных точек. Работы идут. Не так, как хотелось бы нам. Не устраивает, в первую очередь, темп. Есть локальные исправимые замечания. Но по темпу подрядчик немного не рассчитал свои силы, поэтому этот объект находится под пристальным вниманием», – сказал Станислав Стармолотов.

Гость студии отметил, что такой контроль необходим из-за того, что работы проводятся по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова при содействии министра строительства Российской Федерации Ирека Файзуллина.

«Контроль стал следствием того, что Михаил Юрьевич лично попросил выделить средства у министра строительства РФ Ирека Файзуллина. Мы не можем упасть в грязь лицом. Там ручное управление идет, где-то решаем вопросы за подрядчика, чтобы ему асфальт дали без предоплаты, и так далее. Объект, в принципе, на выходе, но последний бой - он трудный самый, поэтому объект на контроле. Наш приоритет – это абсолютное качество», – заключил глава города.