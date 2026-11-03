Россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией

Больше половины респондентов пользовались биометрическими сервисами, следует из опроса ВТБ*. В топ-5 вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное получение услуг и проезд по биометрии – от оплаты поездки в метро до посадки на самолет.

Почти каждый третий пользователь биометрии подтверждал с её помощью свою личность в банке. Каждый пятый опрошенный совершал покупки в магазинах по лицу. 17% отметили, что получали услуги по биометрии удаленно. И каждый десятый пользовался биометрическими сервисами для проезда – на метро или МЦК/МЦД, в аэропорту или на поезде**.

Больше половины опрошенных (53%) считают путешествия по лицу (без паспорта, карты и телефона) удобными. При этом почти 40% опрошенных считают, что через 3-5 лет биометрия в поездках вместо проездных и без оплаты смартфоном станет повсеместной. Еще 16% предполагают, что в среднесрочной перспективе на основе биометрии также появятся другие популярные сервисы. Нейтрально к этой технологии относятся 32%.

По данным ВТБ, около 8 млн россиян сдали биометрию для единой биометрической системы через этот банк.

* Опрос прошел в октябре 2026 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет, жителей крупных городов.

**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.