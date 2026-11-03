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Псковскому омбудсмену Дмитрию Шахову вручили ведомственную награду

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова вручила ведомственные награды ряду региональных уполномоченных по правам человека, по окончании Всероссийского координационного совета, который был посвящен реабилитации и ресоциализации участников специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен Псковской области Дмитрий Шахов. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Так, по представлению федерального омбудсмена уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов за личные заслуги в оказании помощи и выполнении задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний России, награжден медалью «За содействие» второй степени.

Соответствующий приказ о награждении псковского омбудсмена 20 октября 2026 года подписал директор ФСИН России, генерал внутренней службы Аркадий Гостьев.

 

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