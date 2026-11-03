 
Общество

В Печорах продолжается реконструкция больничного городка

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Продолжается реконструкция больничного городка Печорского филиала Псковской межрайонной больницы. Ход работ проверила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко вместе с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, управления капитального строительства. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области. 

Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения Псковской области/ канал Мах

Уже построили новое здание клинико-диагностического корпуса. Строительные работы завершены, расставлено и подключено оборудование, медицинские специалисты осуществляют переезд из старого корпуса. Старое здание тоже ждут изменения - оно будет реконструировано и возведено заново. 

 

Работы по реконструкции будут проходить в два этапа. Ориентировочный срок завершения работ сентябрь 2027 года.

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