В Печорах продолжается реконструкция больничного городка

Продолжается реконструкция больничного городка Печорского филиала Псковской межрайонной больницы. Ход работ проверила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко вместе с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, управления капитального строительства. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения Псковской области/ канал Мах

Уже построили новое здание клинико-диагностического корпуса. Строительные работы завершены, расставлено и подключено оборудование, медицинские специалисты осуществляют переезд из старого корпуса. Старое здание тоже ждут изменения - оно будет реконструировано и возведено заново.

Работы по реконструкции будут проходить в два этапа. Ориентировочный срок завершения работ сентябрь 2027 года.