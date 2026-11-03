Большой этнографический диктант стартовал в Псковском музее-заповеднике

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Приказной палате Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника сегодня, 3 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова/ ПЛН

В 2026 году «Большой этнографический диктант» включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года единства народов России, учрежденного Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2025 года № 962 «О проведении в Российской Федерации Года единства народов России».

Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержание межнационального согласия и борьбу с фальсификацией истории.

На открытии акции с приветственным словом выступила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Я думаю, что такие мероприятия, как наш сегодняшний этнографический диктант, необыкновенно важны, потому что, отвечая на эти вопросы, заполняя эти листки, мы невольно заставляем себя вспоминать что-то очень важное, очень нужное, о чем мы, казалось бы, забыли, но на самом деле пассивная память, то образование, которое дает наша страна, очень глубоки и сильны. Наверное, для этого и существуют такие акции, чтобы человеку лишний раз окунуться в свои историю, исторические факты, этнографию. Этот год особенный, и мы гордимся тем, что многие вопросы для диктата готовились сотрудниками Псковского музея-заповедника. Мы уже не первый год являемся площадкой, где проходит этот этнографический диктат. И поверьте, что пока музей готовит какие-то выставочные проекты, готовит издания, готовит какие-то интересные мероприятия, даже в форме игры, квесты, исторического праздника, вы не думайте, что мы абсолютно все знаем. Это всегда повод к тому, чтобы занять какую-то литературу, обратиться к источникам, спросить своих коллег, поэтому, мне кажется, что этнографический диктат, который сегодня и сейчас происходит в таком знаковом вместе, как приказная палата – это история с продолжением. Я очень на это надеюсь. И для нас огромная честь, что вы сегодня с нами».

Диктат состоит из 30 общих федеральных вопросов. Каждый вопрос в зависимости от сложности оценивается в 3 или 4 балла. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. На прохождение отводится 30 минут. В написании диктанта приняли участие представители власти и общественности Псковской области.

Напомним, XI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» организовали ФАДН России совместно с Институтом этнологии и антропологии имени Николя Миклухо-Маклая РАН, Министерством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Одной из особенностей этого года стали десять видеовопросов: пять озвучат участники СВО при содействии Министерства обороны России и еще пять — представители народов России.

В Пскове площадками стали Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова, а также Псковский городской молодежный центр. Акция продлится до 12 ноября.