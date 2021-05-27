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Общество

Со дна Великой поднимут части старинного Ольгинского моста

27.05.2021 09:32|ПсковКомментариев: 0

Многие считают не более чем легендой утверждение, что на дне реки Великой лежат фрагменты первого Ольгинского моста - ажурного, еще при царе построенного. «Вроде бы», «что-то слышали», «кажется», «не может быть» - разговоры о нем чаще не выходят за рамки предположений. У нас есть видеодоказательство с кадрами, снятыми под толщей воды. И подтверждение от специалистов, что эти осколки прошлого будут подняты на поверхность. А также история о случайном обнаружении уже на суше декоративных колонн с того самого моста.

 

У моста не разбежишься

Что именно лежит на дне Великой, своими глазами видели дайверы из центра «Калипсо». Руководитель объединения Роман Спицын подтверждает: под водой скрыты рухнувшие части моста. Его взрывали в гражданскую и дважды в Великую Отечественную, наши и немцы. Всякий раз восстанавливали. То ли в один из разов подняли не все, то ли затопили часть конструкций при разборе моста в 1969 году.

«Лежит пока что. Ржавеет. Ракушки наросли, вокруг и сверху куча мусора, каких-то бревен, - рассказывает Роман Спицын об увиденном. - Там фермы и разные обломки, крупные и не очень».

Дайвер говорит, что части лежат не под современным мостом, а чуть ниже по течению, то есть смещены в сторону Кремля на 20-30 метров. Расположены они ближе к берегу, так как фарватер чистили для судоходства после войны и в конце 60-х годов.

Водолазы в 2016 году спустились на глубину с видеокамерой. Отснятый материал поражает. Металлический узор складывается в облик, знакомый псковичам по многочисленным фотографиям, как дореволюционным, так и послевоенным. От соприкосновения с историей отделяют всего чуть больше десятка метров водной глубины.

Мост возвели в 1911 году и всякий раз восстанавливали в прежнем виде. И только в 1969 году распилили окончательно, чтобы коренным образом перестроить. Тонны уже ненужного металла переплавили. В 1971 году автомобили и люди пошли по нынешней версии моста, серой и безликой. Сохранить кое-что для потомков смогла река.

В 2021 году в Пскове только и разговоров, что про капремонт Ольгинского моста. О подводных приветах из прошлого века проектировщикам очень хорошо известно. Более того, подводный мир Пскова ждет небывалое вторжение. Перед ремонтом будет вычищено русло. Со дна на поверхность поднимут все, что может мешать работам. В том числе, и фермы старинного моста.

«Поднимать со дна будем однозначно, - подтвердила Елена Трошкова, генеральный директор ООО «Стройдормост Проект». - Шел разговор о том, чтобы эти фермы поставить возле нового моста. Но в итоге все будет замыкаться на разрешение комитета по охране объектов культурного наследия. Вся территория близ моста — охранная зона. Особо не разбежишься. Конечно, свое предложение будем озвучивать. Но думаю, вряд ли получится».

После взрыва.

Скепсис Елены Трошковой становится понятен, если вспомнить обсуждение внешнего вида новой конструкции. Членам научно-методического и экспертного совета при комитете по охране памятников предложили выбрать, как она могла бы выглядеть. В том числе, звучало предложение снова поставить на мосту арки. Но поддержки оно не нашло — все-таки охранная зона Кремля. О нее спотыкаются многие инициативы по установке чего-нибудь на набережной, нет причин думать, что в этот раз будет по-другому.

Колонны лежали под ногами

После подъема из воды у конструкций Ольгинского моста нет шанса стать объектом культурного наследия. Как поясняет председатель областного комитета по ОКН Вадим Нэдик, таким объектом не может быть признана часть конструкции в отрыве от основного объема. Да и сам Ольгинский мост объектом культурного наследия не значится.

Попасть под государственную охрану поднятое со дна могло бы в ходе музеефикации — если, конечно, музейщики сочтут, что конструкция представляет историко-культурную ценность. Тем более, что у нас теперь гигантский федеральный Псково-Изборский музей-заповедник. Его генеральный директор Александр Голышев назвал «неожиданным» вопрос о сохранении фрагментов старинного моста

«Неужели оставили под водой? - удивился он. - В те времена металлом не разбрасывались. Любопытная история. Все-таки мост красивый был. С коллегами посоветуюсь, за информацию спасибо».

Не менее любопытная история заключается в том, что это еще не все. Есть и другие фрагменты моста. Доставать их с глубины не надо — бери да ставь в центре города. Это гранитные колонны, стоявшие с двух сторон у въезда на мост.

Фото 1964 года из фондов Государственного архива Псковской области. На площади Ленина уже стоят кинотеатр и пединститут, только что построили Дом культуры профсоюзов (современный Центр семьи). Ольгинский мост еще не перестроен, и колонны на месте.

Их соорудили через год после постройки моста в 1912-м. Недавно они случайно нашлись. Пскович Дмитрий Шувалов по служебной надобности оказался на территории бывших складов мостотряда в Корытово. Колонны лежали буквально под ногами! Под открытым небом пролежали точно последние двадцать лет.

«На этом месте идет стройка, - говорит Дмитрий, - они бы погибли бы под тяжелой техникой. Местные говорят, что давно здесь находились все четыре колонны, сейчас осталось только две. Я их снял, отправил губернатору в "Инстаграм"».

Спасением колонн занялся комитет по охране ОКН и муниципальные власти. Прошлым летом по распоряжению главы администрации Пскова Александра Братчикова колонны вывезли на городской склад — под замок с охраной.

 

«Во время экскурсии идешь за границей, там часть старой архитектуры осталась. На эти колонны только табличку повесить, отличное место для туристов было бы, - считает Дмитрий Шувалов. - Хорошо, если после ремонта моста их поставят на старое место, ничего они не перекроют».

Культурный слой под водой

История с мостом — только малая часть того, что скрывает Великая.

«В Великой все, что хочешь, - говорит дайвер Роман Спицын. - Видели много советских чугунных скамеек с набережной, ими лед пробивали. Современных лавочек нет, народ стал покультурнее. Конечно, есть мусор: бутылки, ботинки. Телега 30-х годов. Прямо в центре города на дне лежит катер начала прошлого века, еще с паровым двигателем. И почтовый самолет, он, вроде бы, во время войны упал. Есть деревянные старинные лодочки, якоря, ярда со времен Стефана Батория».

Лодочка на дне Великой.

Можно только представлять, сколько сокровищ спрятано на дне судоходной реки, на берегах которой люди живут больше тысячи лет. Некоторое время назад обсуждался вопрос о налаживании с дайверами подводной археологической работы. Дальше проекта дело не продвинулось.

«Речь шла о том, что на современном уровне будет повторена экспедиция по уточнению места Ледового побоища, - вспоминает Александр Михайлов, начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области. - Но эта идея, к сожалению, так и осталась идеей. Все-таки не оставляю надежды, что мы с нашими дайверами поработаем. Возможно, и на Великой, почему нет. Не будем забывать, что ее дно — часть памятника «Культурный слой древнего Пскова». Сейчас подводной археологией в Псковской области занимаются коллеги из Государственного Эрмитажа на озере Сенница в Невельском районе, где изучают поселение эпохи неолита».

Кто знает, может быть, с расчистки русла для капремонта Ольгинского моста начнется в Пскове большая история подводной археологии?

Старинный Ольгинский мост, осколок ушедшей эпохи и другой цивилизации, окончательно не исчез. Как бы не решилась судьба уцелевших фрагментов — они не единственные. Русловые опоры стоят на кессонах первого моста, которые держат конструкцию под водой. И разбирать их никто не собирается. Напротив, во время предстоящего капремонта их усилят и продолжат использовать. Так что каждый, кто сегодня проезжает или проходит по Ольгинскому мосту, по большому счету, идет по той самой конструкции, которую возвели 110 лет назад.

Юлия Магера

Теги: #наследие #Ольгинский мост #археология
Источник: Псковская Лента Новостей
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