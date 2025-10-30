Общество

Кардиологическое отделение псковской горбольницы переезжает в областную

Кардиологическое отделение филиала «Псковский городской» переезжает на территорию областной больницы по адресу: улица Малясова, дом 2, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

«Это решение принято в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», - заявили в областной больнице.

Теперь все госпитализированные в кардиологическое отделение городского филиала будут находиться в стационаре Псковской областной клинической больницы, где, как отмечается, сосредоточены необходимые ресурсы и оборудование и созданы оптимальные условия для наблюдения и лечения.

Напомним, с 1 апреля пульмонологическая служба Пскова сосредоточена в Псковской областной инфекционной клинической больнице.