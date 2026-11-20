Финальное событие проекта «Мне некуда это надеть» состоится в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 27 ноября в 18:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Афиша: Псковский городской молодёжный центр

Проект «Мне некуда это надеть» создан для тех, у кого в шкафу есть вещи, ждущие «особенного случая». Организаторы предлагают наконец-то надеть их и прийти на мероприятие в том образе, который давно хотелось показать миру.

«Гостей ждёт насыщенная программа: Обмен одеждой — принесите вещи, которые больше не носите, и найдите что-то особенное для себя; Фотобудка — для ярких снимков и необычных кадров; Мастер-классы — возможность попробовать что-то новое и создать что-то своими руками; Диджей и музыка — для настроения и атмосферы; Знакомства и общение — здесь можно встретить единомышленников, найти новых друзей и просто провести время в хорошей компании», — рассказали организаторы.

Для участия необходима регистрация.

Проект реализуется за счёт средств грантового конкурса «Есть идея» при поддержке молодёжного центра Пскова и креативного пространства «Лофт».