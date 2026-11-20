Больше половины вакансий для рабочего и массового персонала в России не требуют опыта работы. Осенью 2026 года доля таких предложений составила 55%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.ru.

Чаще всего работодатели готовы принимать сотрудников без стажа на должности продавцов-консультантов и кассиров - 89,6% вакансий. Среди официантов, барменов и бариста таких предложений 64,5%, поваров, пекарей и кондитеров - 56,5%, операторов производственных линий - 56,2%.

Гораздо сложнее найти работу без опыта по техническим специальностям. Среди водителей и экспедиторов доля таких вакансий составляет 20,1%, слесарей и сантехников - 15,6%, электромонтажников - 7,9%. Реже всего работодатели готовы рассматривать кандидатов без стажа на должность сварщика - всего 2,9% предложений.

При этом в 39% вакансий рабочего и массового сегмента требуется опыт от одного до трёх лет, в 5% — от трёх до шести лет.

«За общим показателем доступности вакансий для кандидатов без опыта скрываются существенные различия между профессиями. Причём такие предложения встречаются не только в торговле и сервисе, но и на производстве. Однако важно различать требования к стажу и требования к квалификации: отсутствие предыдущего опыта не означает, что для работы не нужны определённые знания, практические навыки или специальная подготовка», - отметила руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Эксперт посоветовала соискателям обращать внимание не только на требования к стажу, но и на необходимые профессиональные навыки и подготовку.