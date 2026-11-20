Больше половины вакансий для рабочего и массового персонала в России не требуют опыта работы. Осенью 2026 года доля таких предложений составила 55%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.ru.
Чаще всего работодатели готовы принимать сотрудников без стажа на должности продавцов-консультантов и кассиров - 89,6% вакансий. Среди официантов, барменов и бариста таких предложений 64,5%, поваров, пекарей и кондитеров - 56,5%, операторов производственных линий - 56,2%.
Гораздо сложнее найти работу без опыта по техническим специальностям. Среди водителей и экспедиторов доля таких вакансий составляет 20,1%, слесарей и сантехников - 15,6%, электромонтажников - 7,9%. Реже всего работодатели готовы рассматривать кандидатов без стажа на должность сварщика - всего 2,9% предложений.
При этом в 39% вакансий рабочего и массового сегмента требуется опыт от одного до трёх лет, в 5% — от трёх до шести лет.
Эксперт посоветовала соискателям обращать внимание не только на требования к стажу, но и на необходимые профессиональные навыки и подготовку.