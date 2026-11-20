Тарифы на мобильную связь в России в ближайшие годы могут вырасти на 15–20% ежегодно. Такой прогноз дал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Сейчас стоимость услуг связи ежегодно увеличивается примерно на 8-10%. Среди причин возможного ускорения роста цен эксперты называют удорожание оборудования, электроэнергии, обслуживания сетей и увеличение интернет-трафика.

Генеральный директор ООО «Единой сетевой компании» Алхас Мирзабеков считает, что тарифы могут вырасти уже в 2027 году. По его оценке, для поддержания инвестиций в развитие сетей медианная стоимость услуг должна составлять 2,3-2,5 тысячи рублей в месяц.

При этом эксперт «Национальной технологической инициативы» Олег Яблоков считает, что повышение массовых тарифов должно соответствовать уровню инфляции. Более значительный рост операторам необходимо обосновывать расходами на модернизацию инфраструктуры.