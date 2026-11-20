Тарифы на мобильную связь в России в ближайшие годы могут вырасти на 15–20% ежегодно. Такой прогноз дал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
Сейчас стоимость услуг связи ежегодно увеличивается примерно на 8-10%. Среди причин возможного ускорения роста цен эксперты называют удорожание оборудования, электроэнергии, обслуживания сетей и увеличение интернет-трафика.
Генеральный директор ООО «Единой сетевой компании» Алхас Мирзабеков считает, что тарифы могут вырасти уже в 2027 году. По его оценке, для поддержания инвестиций в развитие сетей медианная стоимость услуг должна составлять 2,3-2,5 тысячи рублей в месяц.
При этом эксперт «Национальной технологической инициативы» Олег Яблоков считает, что повышение массовых тарифов должно соответствовать уровню инфляции. Более значительный рост операторам необходимо обосновывать расходами на модернизацию инфраструктуры.
В Федеральной антимонопольной службе отметили, что при оценке изменения тарифов учитывают финансовые показатели операторов связи. В то же время партнёр ComNews Research Леонид Коник указал на высокую рентабельность крупнейших операторов, которая по итогам 2025 года составляла от 34,5 до 46,1%, пишут «