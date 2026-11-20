Научно-практическая конференция «Великолукская история в лицах», посвящённая памяти выдающихся и известных великолучан и 860-летию первого летописного упоминания города прошла в центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фотографии: администрация города Великие Луки

От имени главы Великих Лук Николая Козловского участников конференции поприветствовал его заместитель Николай Андросович. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти, изучения наследия выдающихся земляков и передачи этих знаний будущим поколениям.

С приветственным словом также выступила руководитель комитета культуры администрации города Елена Савченко, которая отметила значимость краеведческой работы и объединения усилий исследователей, работников культуры и образования в деле сохранения историко-культурного наследия Великих Лук.

Конференция объединила историков, краеведов, исследователей, представителей учреждений культуры и образования, всех, кто интересуется историей родного края.

Активное участие в мероприятии принял депутат Законодательного Собрания Псковской области, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия, Сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, кандидат исторических наук Дмитрий Белюков.

В рамках мероприятия участники ознакомились с выставками «Знаменитые имена земли Великолукской» и «Многогранность таланта», посвящёнными 125-летию со дня рождения композитора С. Ф. Кайдан-Дешкина.

Основная программа включала пленарное заседание и работу трёх тематических секций. Доклады были посвящены вкладу великолучан в развитие науки, образования, медицины, культуры и искусства, а также их роли в истории российской государственности, военного и морского дела.

Организаторами конференции выступили комитет культуры администрации города, центральная городская библиотека имени М. И. Семевского, Великолукское городское краеведческое общество и Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия.

«Подобные встречи помогают сохранять память о прошлом и открывать новые, ранее неизведанные страницы истории, знакомить современников с именами земляков, чей талант, труд и достижения стали частью истории Великих Лук. Сохранение исторического наследия — важная составляющая развития города и воспитания уважения к его прошлому», — резюмировали в городской администрации.