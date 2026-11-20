Приём заявок на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности» для людей с инвалидностью и авторов инклюзивных проектов завершится 30 ноября. До окончания регистрации осталось десять дней, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс включает 12 номинаций, объединённых в два направления. Первое - «Люди без границ» - посвящено личным историям участников, их достижениям в карьере, спорте, образовании, путешествиях и общественной деятельности. Второе направление - «Норма жизни» - предназначено для проектов в сфере инклюзивного образования, трудоустройства, культуры, технологий и создания доступной среды.

Для участия необходимо заполнить анкету и рассказать свою историю на сайте безграничные-возможности.рф.

С 1 по 20 декабря пройдёт региональный отбор. Оценивать заявки будут эксперты, не менее половины из которых - люди с инвалидностью.

Федеральный этап состоится с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов.

Победителей наградят 21-22 апреля 2027 года в Москве. В номинации «Мечта без границ» лучшую историю выберут открытым голосованием на платформе «Добро.РФ».