Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов прокомментировал активно обсуждаемую международную инициативу «Московские принципы: общие подходы к защите прав человека», с которой впервые выступила федеральный омбудсмен России Яна Лантратова на международном форуме омбудсменов в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен.

Фото: Дмитрий Шахов

«Яна Лантратова выступила с такой инициативой впервые, и её инициатива своевременна и однозначно представляет значительный интерес, что подтвердилось активным обсуждением в ходе проведения международного форума со стороны национальных правозащитных институтов и омбудсменов из 70 стран, которые участвовали в Форуме. Я имел честь присутствовать на этом масштабном международном форуме и познакомиться, и изучить текст "Московских принципов". Уверен, что "Московские принципы" после их обсуждения и подписания станут новым международным документом, принятым в развитии «Парижских принципов», которые были приняты в 1991 году и определили в системе Организации Объединённых Наций международные стандарты, в том числе: статус, независимость и методы работы национальных правозащитных учреждений», - рассказал Дмитрий Шахов.

«Московские принципы» продолжают развитие международных актов ООН и призваны закрепить общие подходы к международному сотрудничеству омбудсменов. Основная идея их заключается в том, что защита прав человека не должна иметь двойных стандартов и зависеть от гражданства, политических убеждений, геополитической конъюнктуры или состояния отношений между государствами.

В основу документа заложены пять принципов. Первый предполагает уважение государственного суверенитета и отказ от двойных стандартов: правозащитная деятельность не должна становиться инструментом политического давления или вмешательства во внутренние дела стран.

Второй определяет традиционные ценности, включая достоинство личности, семью, справедливость и историческую память, как важную основу защиты прав человека. Третий предполагает деполитизацию профессиональной деятельности омбудсменов и сохранение взаимодействия даже в условиях международных разногласий.

Четвёртый принцип посвящён защите прав человека в цифровую эпоху. Среди приоритетов – неприкосновенность частной жизни, защита персональных данных, справедливость алгоритмов искусственного интеллекта и равный доступ к технологиям.

Пятый ориентирован на практическое восстановление нарушенных прав, а не на формальное рассмотрение обращений граждан.