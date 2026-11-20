Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов прокомментировал активно обсуждаемую международную инициативу «Московские принципы: общие подходы к защите прав человека», с которой впервые выступила федеральный омбудсмен России Яна Лантратова на международном форуме омбудсменов в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен.
Фото: Дмитрий Шахов
«Московские принципы» продолжают развитие международных актов ООН и призваны закрепить общие подходы к международному сотрудничеству омбудсменов. Основная идея их заключается в том, что защита прав человека не должна иметь двойных стандартов и зависеть от гражданства, политических убеждений, геополитической конъюнктуры или состояния отношений между государствами.
В основу документа заложены пять принципов. Первый предполагает уважение государственного суверенитета и отказ от двойных стандартов: правозащитная деятельность не должна становиться инструментом политического давления или вмешательства во внутренние дела стран.
Второй определяет традиционные ценности, включая достоинство личности, семью, справедливость и историческую память, как важную основу защиты прав человека. Третий предполагает деполитизацию профессиональной деятельности омбудсменов и сохранение взаимодействия даже в условиях международных разногласий.
Четвёртый принцип посвящён защите прав человека в цифровую эпоху. Среди приоритетов – неприкосновенность частной жизни, защита персональных данных, справедливость алгоритмов искусственного интеллекта и равный доступ к технологиям.
Пятый ориентирован на практическое восстановление нарушенных прав, а не на формальное рассмотрение обращений граждан.