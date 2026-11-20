В Псковском государственном университете продолжается реализация проекта «Архитекторы будущего». Очередным этапом стал образовательный интенсив, в рамках которого 100 студентов встретились с экспертом федерального уровня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Фотографии: ПсковГУ

Спикером мероприятия выступил Иван Хламов — начальник управления молодежной политики СПбПУ и эксперт Росмолодёжь.Гранты. Встреча прошла в формате открытого диалога, где студенты смогли получить практические советы по упаковке и развитию своих инициатив.

Эксперт провел детальный разбор наработок команд. Участники обсудили сильные и слабые стороны своих идей, изучили критерии оценки грантовых заявок и наметили дальнейшие шаги по реализации проектов. Такой формат позволяет молодым исследователям и инноваторам увидеть свои идеи глазами профессионалов и вовремя внести необходимые коррективы.

«На интенсивах участники проходят путь от идеи до готового продукта. Студенты получают знания и важный практический опыт, развивают профессиональные компетенции. А главное — это диалог с экспертами и бизнесом: он повышает шансы на реализацию проекта и его вклад в развитие университета и региона», — подчеркнула руководитель проекта, старший преподаватель ПИШ Союзного государства Галия Насырова

Впереди у ребят — плотная работа с 20 наставниками, которые помогут командам доработать проекты с учётом полученных рекомендаций.

Напомним, что «Архитекторы будущего» — один из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте». Инициатива объединяет студентов разных направлений для создания востребованных цифровых и инженерных

решений.