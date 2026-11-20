В Псковском государственном университете продолжается реализация проекта «Архитекторы будущего». Очередным этапом стал образовательный интенсив, в рамках которого 100 студентов встретились с экспертом федерального уровня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.
Фотографии: ПсковГУ
Спикером мероприятия выступил Иван Хламов — начальник управления молодежной политики СПбПУ и эксперт Росмолодёжь.Гранты. Встреча прошла в формате открытого диалога, где студенты смогли получить практические советы по упаковке и развитию своих инициатив.
Эксперт провел детальный разбор наработок команд. Участники обсудили сильные и слабые стороны своих идей, изучили критерии оценки грантовых заявок и наметили дальнейшие шаги по реализации проектов. Такой формат позволяет молодым исследователям и инноваторам увидеть свои идеи глазами профессионалов и вовремя внести необходимые коррективы.
Впереди у ребят — плотная работа с 20 наставниками, которые помогут командам доработать проекты с учётом полученных рекомендаций.
Напомним, что «Архитекторы будущего» — один из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте». Инициатива объединяет студентов разных направлений для создания востребованных цифровых и инженерных
решений.