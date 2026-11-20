Аналитический центр ВЦИОМ представил исследование о том, как россияне понимают традиционные духовно-нравственные ценности. Выяснилось, что для жителей страны они образуют единую систему, в которой ключевую роль играют патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, социальная справедливость и взаимопомощь.

Патриотизм занимает центральное место: 91% опрошенных называют себя патриотами, а каждый десятый готов уехать из страны только на словах - реальные планы на переезд есть лишь у 10% россиян.

Ценность служения Отечеству проявляется в готовности помогать другим. 72% граждан выразили желание поддержать участников специальной военной операции и жителей новых регионов через волонтерство или пожертвования. При этом мнения о том, преобладает ли в обществе бескорыстие или работа ради зарплаты, разделились поровну.

Крепкую семью считают необходимой ценностью 80% респондентов. Однако на практике многодетность планирует лишь каждый четвертый (24%), тогда как идеалом для большинства остается семья с двумя детьми (38%).