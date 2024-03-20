Общество

Строительство флагманской школы в Псковской области планируют начать в 2024 году

Концепцию флагманской школы в Псковской области утвердили на совещании губернатор Михаил Ведерников и министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников | Telegram

Школа на 800 мест и кампус на 300 мест будут построены в Борисовичах благодаря президентскому нацпроекту «Образование». В учреждении будут внедрены самые передовые технологии и современные методики обучения, а работать с детьми будут лучшие педагоги области.

«Появится не только флагманская школа, будет обустроен целый образовательный кластер с благоустроенной территорией. В том числе планируем разбить красивый парк с выходом к реке Великой, что позволит организовывать регаты и речные прогулочные маршруты для детей. Также на прилегающей территории будут созданы велосипедные дорожки, прогулочные и беговые зоны», – написал губернатор.

Уже заключён контракт, ведутся работы по проектированию.

«Строительство школы планируем начать в этом году. Предварительная стоимость строительства и оснащения – 4,5 млрд рублей. Благодарю Сергея Сергеевича лично, команды Минпросвещения и Минстроя за доверие, поддержку и помощь», – добавил губернатор.