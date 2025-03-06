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Евродом вверх дном: зачем Европе война?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила»

Джордж Оруэлл «1984»

В интересное время живем. Приходится признать, большинство не только диванных «аналитических прогнозов», но даже общепринятых и, казалось бы, бесспорных, проверенных временем концепций, оказались совершеннейшими иллюзиями и заблуждениями. Прямо на наших глазах происходят вещи, которым трудно найти логическое объяснение. Следите за руками.

Мы, русские, с давних пор зациклены на Америке. Убеждены, что мировой закулисой управляют из Вашингтона, вплоть до того, что именно действующий президент США «выкручивает лампочки в наших подъездах». Свято верим, что коллективная Европа пребывает в полнейшей зависимости от заокеанского кукловода, поэтому часто вообще не обращаем внимания, что на нашем континенте происходит либо же относимся крайне пренебрежительно. С момента активного ввода антироссийских санкций в 2014 году, мало кто сомневался, что все делается по американской указке. Когда в 2022 году европейский бизнес бежал из России как крысы с тонущего корабля, мы пребывали в полной уверенности, что какая-нибудь свободолюбивая «Икея» очень не хочет уходить, «Гнвоерк» в подвале обливается горючими слезами, но все вынуждены подчиняться циркулярам из «Вашингтонского обкома».

Такой стереотип сложился после 2-й мировой. Но сегодня своими глазами видим – все совершенно наоборот. Сложившаяся картина мира перевернулась с ног на голову.

США теперь мощно топят за мир. Их президент Трамп ради этого в прошлую пятницу устроил показательную порку президенту Украины, потому что «политический карлик» трепыхается, не слушается и пытается размахивать шашкой. А Европа, наоборот, поддержала этого украинского «Дон Кихота», выступает, во-первых, с позиции «ястреба», во-вторых, поперек воли США. Евросоюз, кажется, не прочь если не повоевать физически, то хотя бы устроить с Россией жесткую военно-политическую конфронтацию. Наращивают свой ВПК, увеличивают военные расходы бюджетов, публично заявляют о готовности к долгому противостоянию. Если вы почитаете, что последние недели пишет европейская пресса, у вас может случиться когнитивный диссонанс. Прежде принципиально антивоенные скандинавские страны приняли закон, по которому все новые дома должны иметь собственные бомбоубежища. В сонной Португалии, где сиеста 24/7, теперь принудительно изучают инструкцию, как вести себя в случае авианалета и ракетного удара. В Австрии победившей на парламентских выборах партии не дали сформировать правительство из одних только подозрений, что эта партия излишне нейтрально относится к РФ и выступает за скорейший мир.

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Что вообще происходит? Это точно та самая жирненькая благополучная Европа, олицетворением которой всегда был довольный жизнью бюргер в lederhosen из рекламы тиражного немецкого пива? С чего этот хрестоматийный персонаж сбросил кожаные шорты на подтяжках, вышел из «Хофбройхауса» и начал совершать воинственные телодвижения? Есть несколько более-менее рациональных версий, каждая из которых, при внимательном рассмотрении, не выдерживает критики.

1. Идеологическое противостояние «свободный мир vs тирания»

Версия банальная и неубедительная. Рассуждать о том, что Европа в этой истории защищает суверенитет и демократию на Украине, могут только слепые и недалекие умом. Это же смешно. Украина такая же демократическая страна, как какая-нибудь Беларусь. Нет там ничего, хотя бы отдаленно напоминающего демократию – ни свободы слова, ни политической оппозиции, ни реально работающих парламентских институтов и независимого суда. Результаты выборов через раз определяются на «майдане», а неугодные партии давно разогнаны и запрещены. Обычное коррумпированное клановое государство – таким оно было при любом постсоветском президенте, таким же и останется, при абсолютно любом исходе конфликта. С народом обращаются как с быдлом, более-менее подходящих по возрасту мужчин сходу забривают в рекруты. В плане внутренней политики Украина значительно больше похожа на Россию, чем на Европу.

Да и плевать странам Европы на Украину, если уж по гамбургскому счету – в этом смысле их здоровый цинизм никуда не делся. Так что предположение о конфликте мировоззрений, простите, смехотворно.

2. Страх России

«Тьма и ужас, идущие с востока», «Мордор», вот это вот всё. Отсюда бесконечные рассуждения о «1938 годе», политике умиротворения агрессора и сравнении Трампа с Невиллом Чемберленом. Эти параллели, разумеется, неуместны, выглядят натужным натягиванием совы на глобус. Хотя бы потому, что 1938 год в Европе был вполне мирным, до военного конфликта оставался еще целый год, мы же имеем дело с ситуацией активной фазы войны на протяжении 3 лет.

И потом глупо видеть в России потенциального захватчика Европы. Политику нашей страны Запад может принимать или не принимать – это его право. Но все в здравом уме понимают, что Россия не будет воевать с Европой, потому что это война с НАТО – конфликт, мягко говоря, другого уровня. А главное – зачем? Какова цель может быть у России в войне с Евросоюзом? Присоединить Португалию и создать Лиссабонскую народную республику?

3. Экономическое противостояние?

Версия, скажем так, на троечку. Бесспорно, ВПК выигрывает от эскалации напряженности. Но «мирные» сектора экономики пропорционально проигрывают. Уже тот факт, что европейский бизнес потерял миллиарды на уходе из России и продолжает терять каждый день, сходу разрушает эту гипотезу.

4. Пещерная русофобия

Давайте попробуем поверить в то, что так старательно рассказывает отечественная госпропаганда. Но с чего бы там возникнуть столь мощной коллективной русофобии? Я готов согласиться, что она присутствует у заметной части латвийского и эстонского истеблишмента, отдельно взятой Каи Каллас, чей папа был видным советским партийным функционером, и Урсулы фон дер Ляйен, чей дедушка был обергрупенфюрером СС, имел нордический характер и был беспощаден к врагам Рейха.

Но зачем это все условной Греции или Португалии? Откуда взяться пещерной русофобии в голове рандомного европейца, привыкшего жить в достатке и полной уверенности в завтрашнем дне? Почему Чехия жестко против России настроена, а соседняя с ней Словакия, где люди, в общем, те же – скорее, поддерживает Россию? Почему едва ли не самым пророссийским членом Евросоюза стала Венгрия, которая, как многие знают, в советскую эпоху в Варшавском блоке была едва ли не главным антагонистом СССР, а о ненависти венгров к русским после 1956 года ходили легенды?

Вообще зачем эта эскалация кельнеру из венской пивной «Зибенштерн», нищему рыбаку с Мадейры или посетителю амстердамского кофешопа? Европа жила и не тужила – доходы, социалка, бытовой комфорт. Неужели она готова принести это в жертву ради, объективно говоря, иллюзии опасности со стороны России?

В конце концов, тут можно понять наших балтийских соседей. У них – комплекс «маленького народа», им всегда страшно, а на культивировании страха перед российской агрессией можно неплохо зарабатывать, выдаивая деньги из старой Европы. Но для остального европейского общества «ястребиная» политика означает, прежде всего, рост налогов и сокращение социальных программ. Т.е. ухудшение материального положения и, возможно, отмену привычного образа жизни. И главное – полную непредсказуемость завтрашнего дня, потому что, если ты вооружаешься и готовишься к войне, значит ты мысленно с войной уже смирился. В этом смысле современная Европа все больше напоминает секту скопцов, которые вбили себе в голову эпическую ересь и ради нее готовы сходить с ума вплоть до членовредительства.

По этому поводу вице-президент США Вэнс привел хороший пример, обратив внимание на то, что в Европе чуть ли не каждый день происходят однотипные теракты — очередной мигрант садится за руль и въезжает в толпу. Когда натурально давят людей на тротуарах старушку-Европу, почему-то, не беспокоит, не считают это угрозой. А при слове «Россия» моментально переключается тумблер, наползает липкий леденящий ужас, а перед глазами отчетливо проступает картина, как 76-я псковская дивизия штурмует Великое Герцогство Люксембург. По-моему, это типичная паранойя. При том, что еще 3-5 лет назад нормально же общались, не было никакой русофобии и страха перед «восточным соседом». А что случилось? Из-за Украины что ли? Так Азербайджан в 2020 году в ходе т. н. 2-й карабахской войны, недвусмысленно оттяпал добрую треть Армении — и ничего, европейское сообщество спокойно пережило, приступа азербайджанофобии не случилось, санкции Баку никто не объявлял.

В целом надо признать как один из общественных парадоксов начала 2025 года тот факт, что сегодня люди, выступающие за мир и скорейшее прекращение огня, вдруг стали порицаемы в мировой повестке. А те, кто за продолжение войны до победного конца и любой ценой, наоборот, оправдываются и поощряются. Чего уж говорить, если даже известный «голубь мира» Лев Шлосберг (Минюстом РФ признан иностранным агентов), который много критикует волюнтаризм Трампа, совершенно не уделяет внимания агрессивной и оголтело русофобской позиции европейский стран и лидеров.

Так зачем Европе и европейцам война?

Вы скажете, причем тут европейцы? Людям это не надо, это все политики у власти мутят воду. Это верно. Но власть в Европе не назначают, там пока еще сохранились выборы и, за некоторыми исключениями, вполне свободные – нужно это признать. Европейские политики у власти избраны гражданами – официантом из «Зибенштерна», нищим рыбаком с Мадейры и флегматичным посетителем амстердамского кофешопа.

Поэтому на поставленный вопрос лично у меня нет ответа. Либо придется признать, что мир действительно сошел с ума.

Константин Калиниченко