Поджигатели войны

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Война — это мир»

Джордж Оруэлл «1984»

Минувшей ночью нам было исчерпывающе явлено, что скорое наступление мира — призрачная иллюзия. Внезапно налетели боевые беспилотники, ударили по гражданской инфраструктуре, наглядно продемонстрировав стремление к миру конкретно Украины и коллективного Запада в целом.

Было, помнится, в 2025 году такое наивное ощущение, что в воздухе запахло долгожданным миром. Что взрослые люди в дорогих костюмах наконец-то вспомнили, зачем вообще существует дипломатия. Но, как выяснилось, иллюзии — самый скоропортящийся продукт на геополитическом рынке.

Ведущий российский американист Валерий Гарбузов в эфире ПЛН FM, комментируя мирные инициативы, аргументированного объяснил, почему он скептически смотрит на перспективы скорого мира: потому что на Западе к нему по-настоящему не стремятся. И, глядя на последние заявления европейских лидеров, трудно отделаться от ощущения, что профессор, к сожалению, был безукоризненно точен в анализе ситуации.

Свежий пример — Мюнхенская конференция по безопасности. Та самая, которая десятилетиями подавалась как площадка для диалога, сотрудничества и снижения глобальных рисков. Но в феврале 2026 года лидеры Евросоюза ломились к трибуне, чтобы толкнуть воинственные речи, погрозить России кулаком и оружием и призвать готовиться к войне. Будто в Мюнхене не 2026-й, а 1938 год.

Никаких подтасовок – приведу выдержки из выступлений глав европейских государств.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил:

«Мы расположены далеко от России, но мы знаем, что Россия представляет угрозу. И мы, европейцы, должны усилить нашу оборону».

Вот так. Далеко, но знаем. На расстоянии, но уверены. Испания, судя по новостям, должна быть занята своими экономическими и социальными вызовами, но нет — геополитическая тревожность волнует испанского Педро. Казалось бы, сиди в Мадриде, вкушай сиесту, болей за мадридский «Реал». А он туда же, видимо, «Великую армаду» будет собирать.

Министр обороны Великобритании Джон Хили:

«В рамках Мюнхенской конференции я встретился со своими коллегами из стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсудить возможность захвата нефтяных танкеров, связанных с «теневым флотом» России».

Захват танкеров — это, простите, уже не про санкции, а про пиратство и абордажные сабли. Но все подается как элемент «защиты международного порядка». Где-то мы это уже слышали. Чешский гуманист и диссидент Вацлав Гавел, узнав из новостей, что США бомбят Югославию, недолго думая, заявил, что это – «гуманитарные бомбардировки». Хорошие бомбы убивают только плохих парней. И, конечно, история любит иронию и повторяется дважды: Британия, бывшая владычицей морей, снова размышляет о перехвате чужих судов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц:

«Война закончится только тогда, когда Россия окажется в состоянии экономического и военного краха. Россия должна прекратить воевать и капитулировать перед нами».

Жаль, что не добавил про «новый порядок» и «окончательное решение русского вопроса». Но все равно не покидало ощущение, что фюрер… простите, лидер Германии достал с антресоли одну из речей доктора Геббельса и зачитал без купюр.

Дедушка Мерца, обершарфюрер СС, будь он жив, мог бы отговорить внука от подобных выступлений, убедительно и на личном опыте рассказав ему, как бывает, когда Германия пытается принудить Россию к капитуляции. Глупость сморозил канцлер Германии. Но это не отменяет общего агрессивного настроя старушки Европы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен:

«Плохое мирное соглашение на Украине откроет двери для новых нападений со стороны России – снова на Украину или в другую европейскую страну».

Господи, женщина, тебе-то это зачем? У тебя же не сегодня-завтра отожмут Гренландию, а будешь сопротивляться – получишь по жопе ремнем. Кушай смёрребрёд, двигай модную в Скандинавии фем-повесточку, станет совсем невмоготу – сходи через мост в Христианию, возьми товар у местного барыги и расслабь голову…

Это лишь несколько характерных примеров. Более десяти глав европейских государств выступили в аналогичной стилистике. Получился добротный многоголосный хор сводного европейского политического оркестра.

Громче всех, по сложившейся традиции, из штанов выпрыгнула Эстония. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна заявил: «Если Россия нападет на Эстонию, эстонская армия и войска НАТО тут же перейдут в наступление, и война продолжится на территории России».

Со стороны это все очень напоминает плохой постсоветский фильм из 1990-х, где показывали, простите, как идиоты в психушке изображают глав государств и строят наполеоновские планы. Не знаю, что с психикой у нынешних лидеров «объединенной Европы», но они обладают 100%-ной уверенностью, что война с РФ не только неизбежна, но и необходима. И хотят на опережение сыграть, нанести России упреждающий удар и поставить на колени.

Здесь начинается самое интересное. Те же самые лидеры, которые говорят о неизбежности конфликта и необходимости наращивать военные бюджеты, параллельно утверждают, что это Россия не хочет мира. Оригинально! Предлагают захватывать российские корабли, изобретают очередной пакет санкций, вооружаются. Все это — реальные решения, закрепленные в документах и бюджетах. И чего вы, уважаемые, ждете в ответ?

Мы, говорят, за переговоры. «На них Россия должна признать поражение». Камон, уважаемые, джентльмены так переговоры не ведут. Нельзя, знаете ли, садиться за шахматную партию и предлагать противнику сдаться до того, как походил е2-е4.

Грозят «Томагавками», при этом используют любой повод обвинить Россию в недоговороспособности. Из последнего – выразили недовольство составом российской переговорной делегации. Мол, не те люди, не тот стиль. Мединский им, видите ли, не нравится — лекции и нравоучения читает. Ну, знаете, мало ли кто кому не нравится. Нельзя указывать другой державе, кто должен от нее вести переговоры. Дипломатия, если кто забыл, предполагает уважение к суверенному праву государства самому определять своих представителей. Вы же, в конце концов, политические вопросы собираетесь обсуждать, а не смотрины жениха устраиваете.

Складывается парадоксальная картина. С одной стороны — постоянные заявления о необходимости мира. С другой — наращивание вооружений, обсуждение пиратского захвата судов, жесткие формулировки о войне и капитуляции. И все это сопровождается моральным фарисейством про защиту демократии и гуманитарных ценностей. Однако, ценности, подкрепленные военными бюджетами и планами капитуляции противника, начинают звучать как барабанная дробь.

История Европы знает, к чему приводит избыточная уверенность в собственной правоте и в неизбежности конфликта. Именно поэтому сравнение нынешней риторики с 1938 годом звучит не как случайная метафора, а как прямая аналогия. Тогда тоже многие были уверены, что действуют во имя стабильности и поступают правильно.

Сегодня от Гибралтара до Нарвы все чаще звучат слова о «боеготовности», «усилении», «ядерном сдерживании». И все меньше — о взаимных гарантиях и компромиссах. Боевой дух, безусловно, эффектно смотрится в новостных заголовках – особенно в эстонских пропагандистских СМИ. Но у любой воинственной фразы есть цена. И эту цену платят не министры на конференциях, одетые в «Бриони», а обычные люди.

Справедливости ради, надо сказать, и в России имеется немало поджигателей войны, для которых процесс и личные амбиции важнее результата и всеобщего блага, и гипотетический мир их совершенно не устраивает.

В общем, стойкое ощущение, что дипломатия уступила место демонстрации мускулов. И чем громче заявления о крахе и капитуляции, тем дальше уходит та самая формула, с которой все начиналось: «мир нужен потому, что мир всегда лучше войны». Все остальное — опасная игра с огнем.

Константин Калиниченко