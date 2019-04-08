Спорт

Юные великолучане отметили 220-летний юбилей первого русского шахматиста Петрова

Псковские шахматисты продолжают проводить шахматные турниры в честь 220-летия со дня рождения Александра Петрова - выдающегося шахматиста XIX века, первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, в соответствии с программой памятных мероприятий, разработанной федерацией шахмат Псковской области, утверждены результаты детско-юношеского турнира по шахматам, в честь 220-летия Александра Петрова, который прошел в г. Великие Луки.

В соревнованиях, организованных комитетом по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки и областной федерацией шахмат, принял участие 31 юный шахматист из Великих Лук, Пскова, Куньинского и Великолукского районов. Турнир прошел по швейцарской системе и обсчитан на российский шахматный рейтинг, дающий право на присвоение спортивных разрядов. По результатам соревнований весь пьедестал призеров достался великолучанам. Так, победу в турнире одержала Элина Гольбрайх. Второе место завоевал Кирилл Титов, а третье место занял Павел Бенедиктов.

Победитель и призеры турнира награждены грамотами и специальными медалями, изготовленные областной федерацией шахмат с портретом известного земляка, первого русского шахматного мастера и автора учебника игры в шахматы Петрова. Соревнования прошли в помещении отделения шахмат МБУ ДО ДЮСШ №1 «Атлетика», по адресу: улица Зверева дом 37, которое предоставлено великолукским шахматистам по специальному решению главы города Николая Козловского.

Обслуживал соревнования главный организатор и главный арбитр турнира, спортивный судья 1 категории Максим Трефилов.